La 'CNMV europea' insta a los proveedores de 'criptos' no autorizados a cerrar "de forma ordenada" tras el 1 de julio

Los clientes que sean transferidos a proveedores autorizados por MiCA deberán pasar por nuevos procedimientos de incorporación y controles de debida diligencia.

La ESMA obliga a estas empresas a comunicar claramente a los clientes los planes de liquidación y mantener controles efectivos contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante el proceso.

Las entidades no autorizadas deben dejar de captar nuevos clientes de la UE, cesar su publicidad y limitar su actividad a gestionar la salida ordenada y protección de los activos de los clientes.

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) exige a los proveedores de criptoactivos no autorizados cerrar de forma ordenada tras el 1 de julio, cuando finaliza el periodo transitorio del reglamento MiCA.

La Autoridad Europa de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) ha exigido a los proveedores de servicios de criptoactivos no autorizados a cerrar "de forma ordenada" tras el fin del periodo transitorio bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), fijado el próximo 1 de julio.

La ESMA especifica que, si bien algunas de estas entidades habrán obtenido la autorización antes de esa fecha, otras, incluidos proveedores significativos que actualmente prestan servicio a clientes de la Unión Europea bajo regímenes nacionales, "podrán no estar autorizados antes de la fecha límite".

Aunque no menciona nombres concretos, este periódico informó hace unos días que los brókeres de 'criptos' cercan a Binance para heredar sus clientes europeos si no obtiene la licencia MiCA antes de julio. Mientras que Coinbase, Kraken u OKX ya la tienen.

Ante esta situación, el organismo espera que estas entidades no autorizadas "tomen medidas inmediatas" para cesar sus actividades en la UE, al tiempo que protegen los intereses de los clientes y mitigan riesgos para la integridad del mercado.

En concreto, las entidades no autorizadas deben "inmediatamente" dejar de incorporar nuevos clientes de la UE y "cesar las actividades de publicidad y captación de clientes", así como limitar la prestación de servicios a las acciones necesarias para vender o transferir criptoactivos, reasignar activos o cerrar posiciones.

"La custodia de los criptoactivos de los clientes sólo puede continuar durante el periodo estrictamente necesario para completar una salida ordenada", señala en un comunicado.

Asimismo, deberán comunicar "de forma clara, rápida y reiterada" a los clientes, tanto minoristas como institucionales, las medidas tomadas para proteger sus activos y los planes de liquidación. En estas comunicaciones se debería incluir el plazo en el que las posiciones residuales de los clientes serán cerradas e información sobre los requisitos de protección del cliente.

La ESMA recuerda que estas entidades no autorizadas CASP deben mantener controles efectivos de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (PBC/FT) durante todo el proceso de liquidación.

De esta manera, se incluyen medidas de debida diligencia del cliente, monitorización de transacciones, revisión de medidas restrictivas y listas de sanciones, informes de transacciones y actividades sospechosas, requisitos de registro y cumplimiento de las obligaciones aplicables de transferencias de fondos y de trazabilidad de transferencias de criptoactivos.

Una vez los clientes sean transferidos a un proveedor de servicios de criptoactivos debidamente autorizado por MiCA, esta entidad deberá llevar a cabo todos los procedimientos de incorporación necesarios, incluida la debida diligencia del cliente y cualquier otra comprobación del ámbito de PBC/FT requerida bajo el marco legal aplicable.