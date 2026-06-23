Acerinox abre un peligroso hueco a la baja y deja atrás el soporte de los 16,50 euros

Los analistas proponen dos posibles escenarios para nuevas entradas: recuperar los 16,70 euros o esperar un retroceso hasta los 15,55 euros para buscar un rebote técnico.

El siguiente soporte relevante se sitúa en la zona de los 16,00 euros, con riesgo de que la acción caiga hacia los 15,50 euros si la presión vendedora continúa.

Acerinox ha perdido el soporte de los 16,50 euros por acción, abriendo un hueco a la baja y cambiando su tendencia de alcista a neutral en el corto y medio plazo.

La atención de los inversores sigue centrada en los contactos diplomáticos entre EEUU e Irán. Paralelamente, los mercados ya otorgan un 90% de probabilidades a un incremento de los tipos de interés en diciembre. Mientras tanto, los analistas esperan este jueves la publicación del PCE estadounidense (el deflactor del consumo privado), un dato clave al ser la medida de inflación de referencia para la Reserva Federal.

Por su parte, el Ibex 35, que logró marcar nuevos máximos históricos en la sesión previa, tratará de no alejarse demasiado de los 19.575 puntos que llegó a tocar. Si analizamos lo que ocurre entre los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Acerinox, que caen con fuerza en los primeros intercambios.

Cabe recordar que hace solo unos días los analistas de Morgan Stanley elevaban el precio objetivo de la compañía de forma sustancial, desde los 15,50 euros hasta los 18,40 euros, aunque dejaban al valor sin recomendación.

Si analizamos los títulos de Acerinox bajo el punto de vista técnico, observamos un comportamiento alcista de fondo a dos velocidades.

En primer lugar, tenemos una directriz alcista que se extiende desde los mínimos del pasado mes de abril, cerca de la zona de los 8 euros por acción, desde donde comenzó una secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha venido impulsando el precio de sus acciones.

Sin embargo, es a partir de ese mismo mes de abril y justo desde la zona de los 12 euros cuando comienza un interesante movimiento alcista de aceleración de su tendencia principal. En este tramo, Acerinox ha alcanzado y superado algunos niveles de resistencia importantes hasta llegar a tocar máximos históricos en formato intradiario el pasado 15 de junio, justo en la zona de los 17,41 euros.

Tras no poder superar esta resistencia, ha comenzado una fase de distribución en forma de ajuste correctivo. Este movimiento ha llevado a los títulos de Acerinox a tantear el soporte de los 16,50 euros por acción, donde mantenía un hueco abierto desde el pasado día 12. No obstante, esta zona de soporte finalmente no ha aguantado y, en la sesión de hoy, la cotización la ha perforado a la baja.

Con la pérdida de los 16,50 euros por acción y la apertura del importante y peligroso hueco a la baja en la jornada de hoy, se produce un cambio de tendencia a corto y medio plazo, pasando de alcista a neutral.

Por lo tanto, ahora mismo tendremos que vigilar cuáles son los soportes clave que mantiene el valor en el corto plazo.

Evolución de las acciones de Acerinox Eduardo Bolinches TradingView

En este sentido, el soporte intermedio ahora se sitúa en la zona de los 16,00 euros, que es el primero de los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el último proceso alcista previo, el cual arrancó desde la zona de los 11,35 y terminó con el alcance de los 17,41 euros.

A menos que el valor recupere la zona de los 16,50 euros en un breve espacio de tiempo, podemos indicar que la corrección de Acerinox está tomando cuerpo.

Si el precio no aguanta la zona de los 16 euros, es muy probable que veamos en el muy corto plazo un posible acercamiento a los 15,50 euros por acción si continúa el deterioro actual.

Por lo tanto, si ya tenemos títulos en cartera, no deberíamos dejar que el valor siga retrocediendo más allá de los 16 euros por acción, nivel donde situaremos la orden de protección que impida mayores pérdidas o que se reduzcan, de forma sustancial, los beneficios acumulados si los hubiera.

Para la toma de nuevas posiciones en el valor, se plantearían dos escenarios técnicos de acercamiento. El primero de ellos se activaría en el momento en que Acerinox supere la zona de los 16,70 euros, instante en el que habrá recuperado tanto el soporte horizontal de corto plazo perdido como la directriz alcista y, por ende, su tendencia de medio plazo.

El segundo planteamiento alcista contempla que, en la medida en que veamos un retroceso hacia el nivel de los 15,55 euros, podríamos plantearnos una entrada parcial de, como mucho, un tercio del capital que normalmente destinamos a valores de estas características.

En este punto buscaríamos un rebote técnico por sobreventa desde este soporte, que es algo más contundente y que ya sirvió para que el valor se recuperara y continuara con su fase alcista durante el mes de mayo y principios de junio.

En cualquiera de los dos escenarios propuestos, se recomienda establecer una orden de protección que no supere el 3% desde nuestro nivel de entrada.