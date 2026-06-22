SpaceX se desploma un 10% en Wall Street en su tercera sesión consecutiva en negativo diez días después de su debut

La compañía ha cerrado un acuerdo de 6.300 millones de dólares con Reflection AI y prepara la emisión de hasta 20.000 millones en bonos para refinanciar deuda.

SpaceX mantiene su puesto como la sexta mayor empresa cotizada del mundo, con una capitalización bursátil de 2,18 billones de dólares.

El precio de las acciones se sitúa en 165,65 dólares, aunque todavía mantienen una revalorización acumulada del 22% desde su salida a bolsa.

Las acciones de SpaceX caen más de un 10% en Wall Street, acumulando tres sesiones consecutivas en negativo tras su debut bursátil.

Los títulos de SpaceX, el conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial (IA) del magnate Elon Musk, se desplomaban más de un 10% en Wall Street pasada la media sesión de este lunes. A falta de algo más de un par de horas para dar por finalizada la jornada, las acciones de la compañía apuntaban a terminar en rojo por tercera sesión consecutiva en la Bolsa de Nueva York.

En concreto, el precio de los títulos de la empresa de Musk se situaban a las 19.00 hora española en los 165,65 dólares. El retroceso supone un descenso del 10,46%, frente a los 185 dólares en los que cerró la pasada sesión. En total, la revalorización acumulada de las acciones alcanza el 22%, tras marcar su precio de salida en 135 dólares.

Con esta nueva caída de sus acciones, la capitalización bursátil de SpaceX marca los 2,18 billones de dólares (1,9 billones de euros) y mantiene su puesto como la sexta mayor empresa cotizada del mundo, solo por detrás de Nvidia, Apple, Alphabet -la matriz de Google-, Microsoft y Amazon.

Este mismo lunes, la compañía ha cerrado un acuerdo de potencia informática con la startup Reflection AI por valor de 6.300 millones de dólares (5.500 millones de euros), bajo el cual Reflection pagará hasta 150 millones de dólares (130 millones de euros) mensuales a SpaceX por utilizar su infraestructura.

La firma de Elon Musk prepara su irrupción en el mercado de deuda con la emisión de hasta 20.000 millones de dólares (17.500 millones de euros) en bonos, con los que busca refinanciar un préstamo puente que vence en poco más de un año.

Por otra parte, la compañía se ha convertido en el valor más negociado en España durante los primeros cinco días de cotización, con un total de 14.785 transacciones, según un análisis del comportamiento de trading elaborado por FlatexDegiro.

SpaceX logró recaudar finalmente cerca de 85.700 millones de dólares (73.855 millones de euros) en su salida a bolsa, la mayor de la historia, después de que los bancos colocadores ejecutaran en su totalidad la opción de sobreasignación (greenshoe) según informó la propia compañía.