Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

Wall Street no tuvo sesión el viernes por festividad, por lo que la dirección de los mercados se decidirá hoy.

El Ibex 35 cerró el pasado viernes con una caída de un 0,29%, hasta los 19.347,4 puntos, privándonos de ponerle la guinda de la tarta a una semana redonda que terminaba con la cuádruple hora bruja por el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35 y de sus componentes.

En Wall Street el viernes no tuvimos sesión en el mercado de contado al estar cerrado por festividad por lo que nos emplazamos a la sesión de hoy para ver qué camino toman los mercados tras el vencimiento de opciones y futuros.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,69 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,30 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12,44 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor se hace con los 15,40 euros en base cierres por lo que hemos entrado y colocado un stop loss inicial en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,77 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.