Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 duda e intenta buscar los 19.400 tras los "avances alentadores" entre EEUU e Irán
El precio del Brent, el crudo de referencia en Europa, cae por debajo de los 80 dólares por barril.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 se mantiene prácticamente plano y sube un leve 0,03%, hasta los 19.352,5 puntos, en la apertura de la sesión de este lunes.
- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada con dudas, divididas y sin grandes movimientos.
- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura bajista de la sesión neoyorquina.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 1,75% y cotiza por debajo de los 80 dólares por barril.
- El crudo de Texas, la referencia estadounidense, cede un 0,62%, hasta los 75,4 dólares por barril.
- Estados Unidos e Irán han pactado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en 60 días. Ambas delegaciones han llegado al acuerdo tras la primera ronda de negociaciones en Suiza.
- El precio del oro intenta reaccionar al alza a pesar de la presión que le ejerce la fortaleza del dólar estadounidense.
- El par EURUSD reacciona con poca fuerza tras el testeo del soporte de los 1,1414 dólares y amenaza una nueva tentativa por romperlo.
- El bitcóin continúa peleando por no perder los 63.500 dólares para mantener su pauta de mínimos crecientes.
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Recuperación tras la ola de ventas
El selectivo español recupera posiciones poco a poco tras una ola de ventas que le ha costado al selectivo 80 puntos de caída.
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El Ibex 35 pasa al rojo
Cuando parecía que el selectivo español encarrilaba la sesión, una oleada de ventas se lo lleva a territorio negativo.
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Así abre el Ibex 35
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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Opinión sobre las intervenciones en el yen por parte del Banco de Japón
El estratega de Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities, Daisaku Ueno, dijo que la intervención en el mercado Forex solo puede frenar la debilidad especulativa del yen y es poco probable que detenga de forma permanente la venta de yen mientras persista la brecha entre las tasas de interés reales de EE. UU. y Japón. Afirmó que la presión de venta es estructural, impulsada por las decisiones de inversión de las empresas y los hogares japoneses y la demanda real.
El ministro de Finanzas de Japón, Katayama, dijo que el gobierno está preparado para tomar las medidas adecuadas en el mercado de divisas si es necesario.
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Grandes novedades en la Bolsa de Corea del Sur
El director ejecutivo de Korea Exchange dijo que la bolsa está trabajando para lanzar ETF apalancados ligados a las acciones de los fabricantes de chips coreanos para listados en el extranjero, citando a Hong Kong y Londres como destinos previstos.
Además, retirará de cotización a unas 300 de las aproximadamente 2.700 empresas que cotizan antes del próximo año para fortalecer la confianza de los inversores.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Previsión de JP Morgan sobre el precio del cobre
JP Morgan mantiene una visión alcista sobre el cobre y espera que los precios continúen subiendo durante los próximos varios trimestres hacia los 15.000 dólares por tonelada.
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Previsión de precios de alimentos para el Sudeste Asiático
Los economistas de Goldman Sachs dicen que los precios de los alimentos del Sudeste Asiático enfrentan un riesgo al alza durante los próximos meses. El choque de precios del petróleo causado por el conflicto en el Medio Oriente ya se ha filtrado en los componentes del IPC sensibles al combustible, y el aumento de los costos de fertilizantes elevará los precios de los insumos agrícolas.
Un evento de El Niño, posible para fines de 2026, podría elevar las temperaturas globales y provocar nuevos shocks en el suministro de granos, aunque su impacto está estimado de forma imprecisa. Goldman Sachs estima que un aumento del 10% en los precios del petróleo a nivel local elevaría el IPC de los alimentos del Sudeste Asiático en aproximadamente 0,3 punto porcentual después de 12 meses.
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Importante ataque de Ucrania a Rusia
El Ministerio de Defensa ruso dijo que derribó 301 drones durante esta noche mientras que la Armada de Ucrania dijo que un ataque con dron provocó un incendio a bordo del buque de carga general Victress.
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Claves para la sesión de hoy