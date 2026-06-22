Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 duda e intenta buscar los 19.400 tras los "avances alentadores" entre EEUU e Irán

- El Ibex 35 se mantiene prácticamente plano y sube un leve 0,03%, hasta los 19.352,5 puntos, en la apertura de la sesión de este lunes.

- Las principales bolsas europeas arrancan la jornada con dudas, divididas y sin grandes movimientos.

- Los futuros de Wall Street pronostican una apertura bajista de la sesión neoyorquina.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cae un 1,75% y cotiza por debajo de los 80 dólares por barril.

- El crudo de Texas, la referencia estadounidense, cede un 0,62%, hasta los 75,4 dólares por barril.

- Estados Unidos e Irán han pactado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en 60 días. Ambas delegaciones han llegado al acuerdo tras la primera ronda de negociaciones en Suiza.

- El precio del oro intenta reaccionar al alza a pesar de la presión que le ejerce la fortaleza del dólar estadounidense.

- El par EURUSD reacciona con poca fuerza tras el testeo del soporte de los 1,1414 dólares y amenaza una nueva tentativa por romperlo.

- El bitcóin continúa peleando por no perder los 63.500 dólares para mantener su pauta de mínimos crecientes.