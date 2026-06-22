Los brókeres de 'criptos' cercan a Binance para heredar sus clientes europeos si no obtiene la licencia MiCA antes de julio

En España, entidades como BBVA, Renta 4, Openbank, CaixaBank y Bit2Me ya cuentan con la autorización MiCA y buscan atraer a clientes de Binance.

Solo unos 200 de los 1.100-1.300 proveedores de criptoactivos en Europa cuentan ya con la licencia MiCA, lo que podría causar una migración masiva de clientes.

Binance aún no ha obtenido la licencia europea MiCA, mientras sus competidores lanzan campañas agresivas para captar a sus usuarios.

El 1 de julio finaliza el periodo transitorio de MiCA en España, obligando al cierre de plataformas de criptomonedas sin licencia.

El 1 de julio el mapa de las criptomonedas puede cambiar drásticamente. Finaliza el régimen transitorio de MiCA en España, forzando el cierre de plataformas sin licencia en medio del avance bancario.

Y de lo que todos los brókeres de criptos están pendientes es de si el gigante Binance obtendrá la licencia europea. Por ahora, no lo ha hecho, y el tiempo se le acaba. Ante esta posibilidad, numerosos competidores están lanzando mensajes comerciales con campañas muy agresivas para atraer a los clientes de Binance, que todavía deja la puerta abierta a conseguirla en la foto finish.

Hace unos días, Binance publicaba el siguiente comunicado: "Binance sigue completamente comprometida con obtener nuestra licencia MiCA y operar bajo un marco europeo unificado. Con más de 1.500 profesionales de cumplimiento a nivel global, continuamos trabajando estrechamente con los reguladores mientras mantenemos a los usuarios en el centro de cada decisión".

Qué es MiCA MiCA (Markets in Crypto-Assets) es el reglamento europeo que regula el mercado cripto. España eligió el plazo máximo de transición. Las entidades que ya operaban antes del 30 de diciembre de 2024 e inscritas en el Banco de España podían continuar hasta el 1 de julio de 2026. A partir de ahí, MiCA se aplica de forma plena y la supervisión pasa del Banco de España a la CNMV. Desde esa fecha, sólo podrán operar los exchanges con autorización MiCA otorgada por la CNMV. El que no apruebe el examen, tendrá que cerrar.

Y añadía: "Nuestra prioridad sigue siendo clara: minimizar las interrupciones y ofrecer la mejor experiencia posible para nuestros usuarios. Proporcionaremos una actualización adicional antes del 30 de junio de 2026".

Los principales rivales mundiales de Binance ya están legalmente habilitados bajo MiCA en la UE: Coinbase, Kraken u OKX.

Con la finalización del periodo de transición de MiCA en la UE el 1 de julio, el mercado europeo de intercambio de criptomonedas entra en un periodo de consolidación significativa. Desde OKX prevén que muchas plataformas (hasta el 80%) pierdan su capacidad para operar por falta de licencia.

OKX estima que, si bien actualmente operan entre 1.100 y 1.300 proveedores de servicios de criptoactivos en Europa, sólo unos 200 han obtenido una licencia MiCA, lo que "podría desencadenar una oleada de migración de clientes a medida que busquen alternativas reguladas".

De ahí que este proveedor haya lanzado un programa de migración para usuarios que se trasladen desde las plataformas afectadas, que incluye bonos de depósito de hasta el 8%. Campañas similares pueden verse en otros brókeres.

En España, una vez llegada la fecha de corte, sólo podrán operar los proveedores que hayan obtenido la necesaria autorización. Desde la CNMV recuerdan que "los inversores no deberían, por tanto, operar con entidades que no hayan completado el proceso de autorización, ya que no contarán con los mecanismos de protección y supervisión que contempla la citada normativa".

Del cerca del centenar de proveedores sellados ya con MiCA en España, hay entidades como Cecabank, BBVA, Renta 4, Openbank (Santander), CaixaBank, Kutxabank o Bit2Me, entre otras. Muchas de ellas son susceptibles de quitarle clientes a Binance, el mayor bróker de criptos del mundo, y ahora contra las cuerdas.