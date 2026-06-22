ArcelorMittal eleva sus niveles de sobreventa y busca un suelo en la zona de los 55 euros

Los analistas aconsejan vigilar el nivel de los 53,40 euros como referencia para un posible stop loss y los 56,60 euros para una señal de rebote técnico.

El nuevo marco de salvaguardas de la Unión Europea y la fuerte demanda en India refuerzan la posición de ArcelorMittal.

La acerera afronta un importante soporte técnico en la zona de los 54,50 euros, donde confluyen varios indicadores clave de suelo.

ArcelorMittal recupera terreno tras el respaldo de Deutsche Bank, que prevé un cambio estructural y eleva su potencial en bolsa.

La atención de los inversores se divide hoy entre dos frentes: la evolución del diálogo diplomático entre EEUU e Irán en Suiza y el impacto de los últimos mensajes de la Reserva Federal. Las señales de endurecimiento monetario de la semana pasada siguen pesando en las proyecciones del mercado, por lo que es altamente probable que hoy no se produzca una gran euforia en las bolsas internacionales.

Por su parte, el Ibex 35, que durante la semana anterior marcó nuevos máximos históricos, comenzará la sesión cerca de ellos. Entre los valores que conforman el índice español, destaca el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal. Pese a la intensa fase de ajuste que ha penalizado su cotización recientemente, la compañía se mantiene como la tercera fuerza del selectivo en el ejercicio, con un avance acumulado que supera el 45%.

Hoy el valor recupera terreno desde los primeros compases de la jornada gracias al espaldarazo de Deutsche Bank. Los analistas de la firma germana vislumbran un cambio estructural inminente en la acerera y elevan su potencial en bolsa.

El motivo principal radica en el nuevo marco de salvaguardas que la Unión Europea activará a partir de julio, un escenario donde ArcelorMittal jugará con ventaja dada la incapacidad material del Viejo Continente para reemplazar con rapidez el acero procedente de las importaciones.

A este impulso comercial se unen dos catalizadores clave para la compañía: su atractiva política de retribución al accionista, con el compromiso de distribuir al menos el 50% del flujo de caja libre tras el pago de dividendos, y la robusta demanda en India, que se mantiene firmemente como su gran motor de crecimiento global.

Si atendemos a razones puramente técnicas, observamos que el comportamiento de ArcelorMittal, tanto durante el ejercicio 2025 como en lo que llevamos de 2026, ha sido claramente alcista.

Sin embargo, el valor no ha estado exento de períodos de correcciones profundas. Ejemplo de ello fue la caída ocurrida entre los meses de febrero y marzo de este mismo año, cuando la cotización corrigió en apenas dos meses más del 30% de su capitalización bursátil tras alcanzar la zona de los 9,75 euros por acción.

Tras ese severo ajuste, los compradores volvieron a rearmarse. Esta intensa reacción alcista nos dejó una secuencia de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona de los 62,50 euros por acción durante las últimas semanas, un nivel donde ArcelorMittal ha dibujado un doble techo de mercado a corto plazo.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

El no haber podido superar esta zona de resistencia técnica ha derivado en un nuevo e importante ajuste correctivo. Esta caída se ha producido de manera muy rápida y virulenta, pero los indicadores técnicos adelantados sugieren que podría estar cerca de terminar.

Actualmente, en la zona de los 54,50 euros por acción, el valor cuenta con una zona de soporte y control bastante importante que debería detener el ataque de los bajistas y frenar el deterioro a corto plazo.

En este nivel confluyen la media móvil de 50 períodos, que pasa muy cerca de los mínimos del pasado viernes, el soporte horizontal y la directriz alcista que se extiende desde los mínimos del pasado mes de marzo. Por lo tanto, estamos hablando de un suelo clave y contundente que la cotización debería respetar.

Dado que los indicadores técnicos adelantados sugieren un escenario de posible sobreventa, se dan prácticamente todos los ingredientes para que se pueda producir un rebote técnico.

Así pues, si ya tenemos títulos de ArcelorMittal en cartera, no deberíamos permitir que el precio caiga por debajo de la zona de los 53,40 euros por acción, nivel donde es aconsejable situar la correspondiente orden de protección o stop loss.

Por el contrario, si lo que queremos es trazar una nueva estrategia de compra sobre la acerera, deberemos esperar a que el precio supere la primera de las resistencias horizontales que tiene en su camino. Esto implica rebasar la zona de los 56,60 euros en niveles de dos cierres diarios consecutivos o uno semanal.

Superar dicho nivel elevaría drásticamente las probabilidades de asistir a un rebote de cierta intensidad, en el cual fijaremos la zona de los 58,00 euros como primer objetivo de corto plazo y los 60,20 euros por acción como una meta secundaria algo más ambiciosa.

Como siempre, en un entorno tan volátil como el actual, donde los índices suelen moverse a golpe de noticia, estableceremos una orden de protección si finalmente se dan las condiciones para activar esta estrategia de entrada. Dicho stop de pérdidas se colocará justo por debajo de los mínimos del pasado viernes, es decir, por debajo de los 54,95 euros por acción.