El Ibex 35 sube un 3,1% en la semana en que el conflicto de Oriente Medio se apacigua

Inditex y Santander siguen disputándose el primer puesto en capitalización bursátil en España, con Inditex ligeramente por delante al cierre.

Acciona y Acciona Energía lideran las subidas tras el interés de fondos árabes y estadounidenses en la energética, mientras que IAG fue el valor más castigado.

El mercado se mantiene cauteloso ante la posibilidad de que los conflictos en Irán y Líbano no estén completamente resueltos.

El Ibex 35 sube un 3,1% en la semana, impulsado por el apaciguamiento de los conflictos en Oriente Medio, aunque cierra el viernes perdiendo los 19.400 puntos.

El Ibex 35 cierra la semana perdiendo los 19.400 puntos, pero con una subida acumulada del 3,11% gracias a los movimientos políticos para poner fin a los distintos conflictos que tenían lugar en Irán y el Líbano. El selectivo español ha cedido un 0,29% este viernes, hasta los 19.347 enteros.

Este viernes estaba marcado por varios hitos: tiene lugar la segunda 'cuádruple hora bruja' del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados, al tiempo que el conflicto en Oriente Medio se va apaciguando, tras acordar Israel y Hezbolá un alto el fuego inmediato.

Pese a los avances geopolíticos, el mercado no las tiene todas consigo. Recela de que los conflictos se hayan cerrado en falso y, por tanto, se reabran próximamente.

Así lo han reflejado las bolsas europeas, con signo mixto. Salvo Milán, que ha avanzado un 0,41% este viernes, el resto ha terminado en rojo: el EuroStoxx 50 ha retrocedido un 0,56%, y el DAX alemán es quien más ha contenido las pérdidas.

Con todo, el petróleo, que es el verdadero termómetro del mercado para lo que acontece en Oriente Próximo, continúa por debajo de los 80 dólares el barril. El Brent europeo está en esa cota, y el West Texas americano cotiza a 76 dólares.

Volviendo al parqué español, el selectivo acumula una ganancia del 5,3% en junio y del 11,8% en lo que llevamos de año.

Entre los valores españoles, han destacado muy al alza las 'dos Accionas', con subidas del 5,40% Acciona y del 3,35% Acciona Energía. Y es que, como ha publicado este periódico, fondos árabes y de EEUU han mostrado su interés por hacerse con una participación mayoritaria en Acciona Energía. Incluso, energéticas españolas como Naturgy o Repsol podrían estar interesadas en comprar sus activos renovables.

Por su parte, Indra ha cerrado el podio de las ganancias con un 2,46%. Mientras que el farolillo rojo ha sido IAG (-1,61%).

La sesión también ha servido para certificar la pugna que mantienen Inditex y Santander por ser la compañía española con mayor capitalización bursátil. Por momentos, Santander ha dado el sorpasso. Si bien, al cierre, la foto sigue como estaba, con Inditex con 176.090 millones de euros y Santander, con 174.567 millones.