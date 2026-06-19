Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encara la cuádruple hora bruja sin la referencia de Wall Street cerrada por festividad
Hoy tendremos el vencimiento de opciones y futuros de índices y valores en los mercados europeos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este jueves con una caída de un 0,09%, hasta los 19.404,1 puntos, dejando para el día de hoy, que tendremos la cuádruple hora bruja por el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35 y de sus componentes, la posibilidad de marcar un nuevo máximo histórico.
- El precio del barril de petróleo brent rebotó ayer y vuelve a acercarse a los 80 dólares por el retraso en la firma del acuerdo entre EEUU e Irán que se iba a firmar hoy en Ginebra.
- El precio del oro siente la presión de la fortaleza del dólar estadounidense y se acerca a los 4.100 dólares.
- El par EURUSD se va directo al soporte de hace tres meses con los 1,1414 como zona clave a no perder para evitar una continuidad correctiva.
- El bitcóin continúa con su lento deterioro y pelea ahora por no perder los 62.500 dólares.
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Declaraciones de Wunsch del BCE
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE y Gobernador del Banco de Bélgica, Pierre Wunsch, ha dicho que "si la inflación de los servicios aumenta, podríamos considerar otro aumento de la tasa de interés de 25 puntos básicos para garantizar la seguridad".
"Pediría un segundo incremento de los tipos de interés en julio si los datos que llegan no se mueven en la dirección correcta", añadió.
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Datos de inflación mayorista en Alemania
El PPI de Alemania en mayo interanual queda en el 2,2% frente al 2,5% esperado y del 1,7% del mes anterior.
El IPPI de mayo, variación mensual, queda en el +0,3% frente al consenso del +0,7% y del +1,2% del mes de abril.
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Datos de ventas minoristas en Reino Unido
Las ventas minoristas de Reino Unido, ajustadas estacionalmente, subieron un 1,2% intermensual en mayo, frente al 0,5% esperado; abril es revisado a -1,0% desde el -1,3% previo.
En interanual, en mayo han subido un 3,2% frente a un 1,9% esperado; la lectura anterior también se revisa al +0,1% desde el 0,0%.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El precio del brent continúa subiendo
La ganancia intradía del petróleo brent se amplía al 1%, cotizando en 79,82 dólares por barril.
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Israel continúa atacando el sur del Líbano
El ejército israelí dijo que atacó objetivos de Hezbolá en el sur del Líbano durante la noche y que continúa con los ataques.
Sky News informa que Líbano dice que los ataques aéreos israelíes y el bombardeo en el sur de Líbano han dejado 23 muertos.
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Confirmación de la suspensión del acuerdo a firmar en Ginebra la paz en Oriente Medio
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza dijo que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, programadas para el viernes, no se llevarán a cabo como estaba previsto.
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Importante giro en el KOSPI
El KOSPI de Corea del Sur pasa de una ganancia intradía de más del 3% a una caída del 2%.
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Gran dato de exportaciones de Malasia
Las exportaciones de Malasia en mayo subieron un 45,3% interanual frente a un pronóstico del 29,7%; las importaciones subieron un 14,1% interanual frente a un pronóstico del 12,5%.
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Claves para la sesión de hoy