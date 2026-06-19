Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 encara la cuádruple hora bruja sin la referencia de Wall Street cerrada por festividad

- El Ibex 35 cerró este jueves con una caída de un 0,09%, hasta los 19.404,1 puntos, dejando para el día de hoy, que tendremos la cuádruple hora bruja por el vencimiento de opciones y futuros del Ibex 35 y de sus componentes, la posibilidad de marcar un nuevo máximo histórico.

- El precio del barril de petróleo brent rebotó ayer y vuelve a acercarse a los 80 dólares por el retraso en la firma del acuerdo entre EEUU e Irán que se iba a firmar hoy en Ginebra.

- El precio del oro siente la presión de la fortaleza del dólar estadounidense y se acerca a los 4.100 dólares.

- El par EURUSD se va directo al soporte de hace tres meses con los 1,1414 como zona clave a no perder para evitar una continuidad correctiva.

- El bitcóin continúa con su lento deterioro y pelea ahora por no perder los 62.500 dólares.