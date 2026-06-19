Acciona Energía empieza su rebote

La demanda creciente de energía renovable por parte de centros de datos y los rumores de venta pueden destapar valor adicional en Acciona Energía.

El análisis técnico muestra una sólida recuperación, con tendencia alcista y compradores tomando el control en niveles clave, buscando resistencias en 24,30 y 24,78 euros.

La compañía aumentó su producción total un 3,9% en el primer trimestre de 2026, pese a la caída del precio medio de venta y la reducción de capacidad instalada.

Las acciones de Acciona Energía suben impulsadas por el interés de inversores institucionales, incluyendo fondos soberanos de Oriente Medio y firmas estadounidenses.

Las acciones de Acciona Energía están subiendo hoy con fuerza impulsadas por el fuerte interés de varios inversores institucionales en tomar posiciones en la compañía.

Este auge coincide con la estrategia ya anunciada por su matriz de buscar activamente pretendientes para su división renovable. ¿Qué le queda ahora a Acciona Energía?

Fondos soberanos de Oriente Medio y firmas de inversión estadounidenses están interesados en Acciona Energía a pesar de que su comportamiento en bolsa en los últimos años no ha sido el mejor.

Sin embargo, este es un movimiento que se termine o no en la compra de la compañía ya puede despertar un nuevo interés entre los inversores.

Acciona Energía consiguió aumentar su producción total en el primer trimestre del 2026 en un 3,9% a pesar de reducirse la capacidad instalada, aunque sufrió una caída muy fuerte del precio medio de venta.

Sin embargo, a nivel internacional la compañía consiguió un gran desempeño operativo con un crecimiento del 12,2% de la producción.

La compañía ha sufrido la negatividad del mercado por la caída de los precios de la energía, aunque tenemos que destacar que lo que Acciona Energía podía controlar ha conseguido mejorarlo, con aumentos de la producción superiores a los de su capacidad instalada.

La compañía se debería ver beneficiada en los próximos años de un aumento de la demanda de energía por parte de los centros de datos, que están buscando satisfacerla con energías renovables.

De hecho, la empresa ha capturado menos subida que otras compañías del sector por este motivo, por lo que todo el revuelo de las últimas semanas con los rumores de que en la reunión de junio del CAT iba a salir del Ibex y con las noticias sobre su posible venta pensamos que pueden destapar valor de la compañía.

El gráfico diario de Acciona Energía muestra una sólida estructura técnica de recuperación con un claro sesgo alcista en el corto y medio plazo. Tras una fase de volatilidad, el precio ha logrado defender con éxito la directriz alcista principal (marcada por la línea roja ascendente), utilizándola como un trampolín dinámico para frenar las correcciones.

La cotización actual en los 23,46 euros confirma que los compradores han tomado el control justo en una zona de confluencia crítica, consolidando mínimos crecientes y validando la continuidad de la tendencia de fondo.

Análisis técnico de Acciona Energía.

Esta inercia positiva se ve respaldada por el comportamiento de los indicadores de tendencia, ya que el precio cotiza cómodamente por encima de la SMA de 14 días (22,69) y de la SMA de 28 días (23,08), las cuales comienzan a girarse al alza para actuar como soportes dinámicos.

Con las medias móviles jugando a favor y tras el fuerte rebote de las últimas sesiones, el camino queda despejado para buscar en primera instancia la resistencia horizontal marcada en los 24,30 euros. Una ruptura consistente por encima de este nivel psicológico confirmaría la fortaleza del movimiento, abriendo la puerta a buscar los máximos previos en la zona de los 24,78 euros.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.