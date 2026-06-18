¿SpaceX acabará con la inversión pasiva?

La IPO de SpaceX no decepcionó: además de recaudar 85.700 millones frente a los 75.000 millones previstos y superar el récord anterior de Saudi Aramco de 29.400 millones, la acción subió más de un 56%, situando a la compañía como la quinta más valiosa del mundo, por delante de Amazon.

Lo que no acompaña son los fundamentales. El año pasado SpaceX facturó 18.700 millones de dólares y perdió 4.900 millones, mientras que Amazon ingresó 717.000 millones y ganó 77.700 millones. Hablar de una valoración justa en este contexto es difícil.

Entonces, ¿qué impulsa la demanda?

Además del factor Musk, se espera que la compañía entre en el Nasdaq-100 tras el cierre del 26 de junio y en los índices MSCI y FTSE Russell el 29 de junio, lo que obligaría a numerosos fondos indexados a comprar acciones, independientemente del precio o de la valoración.

El problema es que los inversores institucionales, los hedge funds y los bancos colocadores suelen adelantarse a este tipo de eventos, por lo que gran parte de esa demanda probablemente ya esté reflejada en el precio actual.

Si SpaceX acaba decepcionando, no solo sufrirán quienes compraron acciones de la empresa

Así, por ejemplo, pasó con Tesla: sus acciones se dispararon antes de entrar en el índice y, una vez llegó el día de la inclusión, corrigieron parte de esas ganancias.

Pero quizá la cuestión más importante no sea cómo reaccionará SpaceX ante su entrada en los índices, sino lo que ello puede implicar.

Acelerar la inclusión de compañías con valoraciones muy elevadas introduce riesgos adicionales para millones de inversores pasivos. Si SpaceX acaba decepcionando, no solo sufrirán quienes compraron acciones de la empresa, sino también quienes tengan ETFs en sus carteras que la incluyan.

Y si mañana Anthropic u OpenAI siguen el mismo camino, la inversión pasiva podría empezar a parecer menos una diversificación de riesgos y más una apuesta por las historias dominantes del mercado.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.