Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este miércoles con una nueva subida de un 1,35%, hasta los 19.421,9 puntos, dejando un nuevo máximo histórico horas antes de escuchar a la Fed capitaneada por Kevin Warsh, cuyas reacciones tendrán lugar en el día de hoy.

En Wall Street tuvimos una sesión correctiva por la que seguimos alejándonos de la zona de máximos históricos a la espera de la sesión de hoy que tendrá en versión adelantada por la festividad del viernes del vencimiento de opciones y futuros.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,57 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,10 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 12,10 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,92 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.