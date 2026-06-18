Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 abre con caídas y pierde los 19.400 puntos, con el petróleo a la baja

- El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una bajada del 0,14%, lo que le ha llevado a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.395,6 enteros en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 77,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 2,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 74,3 dólares después de retroceder un 3,3%.

- En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 0,7% en los primeros minutos. Le seguían Endesa (+0,32%) e Indra (+0,28%).

- En el lado contrario, Amadeus retrocedían un 1,8%, Arcelormittal un 1,6% y Puig, un 0,8%.

- El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort crecía un 0,3%, mientras que París caía un 0,1% y Londres un 0,6%, al tiempo que Milán subía un 0,2%.

- El par EURUSD se recupera parcialmente de las importantes caídas de ayer por la decisión de la Fed y se coloca en los 1,152 dólares por moneda única europea.

- El precio del oro permanece estable sobre los 4.300 dólares a la espera de nuevos alicientes para optar a romper la pauta de máximos decrecientes.

- El precio del bitcóin continúa con su recogida de beneficios tras las ganancias de la semana pasada y pelea ahora por no perder los 63.800 dólares.