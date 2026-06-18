Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 abre con caídas y pierde los 19.400 puntos, con el petróleo a la baja
La Reserva Federal estadounidense de Kevin Warsh mantuvo los tipos de interés y luchará contra la inflación.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una bajada del 0,14%, lo que le ha llevado a perder los 19.400 puntos y situarse en los 19.395,6 enteros en una apertura influida de nuevo por los precios del petróleo Brent.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 77,2 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras decrecer un 2,9%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 74,3 dólares después de retroceder un 3,3%.
- En el arranque de la sesión de este jueves y entre los valores con mayores ascensos, destacaba ACS, con una subida del 0,7% en los primeros minutos. Le seguían Endesa (+0,32%) e Indra (+0,28%).
- En el lado contrario, Amadeus retrocedían un 1,8%, Arcelormittal un 1,6% y Puig, un 0,8%.
- El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort crecía un 0,3%, mientras que París caía un 0,1% y Londres un 0,6%, al tiempo que Milán subía un 0,2%.
- El par EURUSD se recupera parcialmente de las importantes caídas de ayer por la decisión de la Fed y se coloca en los 1,152 dólares por moneda única europea.
- El precio del oro permanece estable sobre los 4.300 dólares a la espera de nuevos alicientes para optar a romper la pauta de máximos decrecientes.
- El precio del bitcóin continúa con su recogida de beneficios tras las ganancias de la semana pasada y pelea ahora por no perder los 63.800 dólares.
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Solo nueve valores del Ibex 35 resisten en positivo
Inmobiliaria Colonial encabeza las únicas nueve subidas del selectivo con un repunte del 3,34%.
Le siguen ACS con un avance del 1,63% e Indra con un 1,38%. El resto de títulos en verde, aunque con ganancias más moderadas, son IAG, Aena, Unicaja Banco, CaixaBank, Ferrovial y Bankinter.
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IAG ve "muy difícil" lanzar una oferta por EasyJet
El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, ha afirmado que las normas antimonopolio de la Unión Europea hacen que lanzar una oferta por la aerolínea de bajo coste EasyJet sea "muy difícil", aunque ha matizado que todavía se puede explorar dicha opción.
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Indra, Iberdrola y Repsol, las tres empresas españolas entre las 100 más innovadoras de Europa
Indra, Iberdrola y Repsol son las tres empresas españolas que figuran en el 'top 100' de las compañías más innovadoras de Europa, según la clasificación 'Europe's Most Innovative Companies 2026' elaborada por la revista 'Fortune' y Statista.
Este es el segundo año que la publicación elabora la lista de empresas más innovadoras de Europa en colaboración con Statista, y para ello se han evaluado a alrededor de 300 compañías de 18 países y 21 sectores, reflejando "las organizaciones que impulsan el progreso del continente".
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Bruselas pide a España más esfuerzo para impulsar la industria de chips tras los recortes
Según la Comisión Europea, el ajuste del plan dedicado a chips supone "un retroceso en las expectativas iniciales". España contaba con un proyecto ambicioso para el desarrollo de semiconductores, pero lo ha reducido en un 85% al renunciar a parte de los fondos europeos.
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El rebote del Ibex 35 se frena y el rojo se mantiene
La reacción alcista iniciada desde los mínimos del día pierde tracción al rozar la cota de los 19.370 puntos.
Pese al intento de recuperación, el selectivo español es incapaz de entrar en terreno positivo y consolida un retroceso del 0,23%.
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Hegseth presiona a Irán
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, aseguró que el Pentágono actuará como el "brazo fuerte" detrás de la diplomacia.
Advirtió que Washington retomará las operaciones militares y reinstaurará un estricto bloqueo naval si Teherán se resiste a cumplir con las condiciones pactadas.
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El oro choca contra la resistencia
El precio de la onza de oro retrocede un 0,28% y se sitúa en los 4.265 dólares tras frenarse ante la resistencia de los 4.385 dólares.
Este nivel técnico coincide de forma exacta con el máximo alcanzado durante la sesión de ayer.
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Airtificial e Airbus lideran el Continuo mientras Duro Felguera encabeza los descensos
Airtificial se posiciona como el valor más alcista del Mercado Continuo español con un repunte del 5,10%. Le siguen de cerca Airbus, que avanza un 2,90%, y Nyesa, que se anota un 2,63% en la tercera plaza.
En el lado opuesto de la tabla, las mayores pérdidas se las anotan Duro Felguera con una caída del 3,77%, Grenergy con un recorte del 3,31% y Adolfo Domínguez, que cede un 3,30%.
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Fuerte reacción de los alcistas
El índice español reacciona al alza desde los 19.300 puntos y recupera 42 puntos en un cuarto de hora, aunque mantiene un sesgo negativo con una caída del 0,37%.
Inmobiliaria Colonial encabeza las subidas con un repunte del 3,62%, seguida por ACS con un 1,28% e Indra con un 1,13%.
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Las bolsas europeas cotizan a la baja
Descensos generalizados en Europa en una jornada de caídas contenidas.
El Ibex 35 se sitúa en los 19.318 puntos con un retroceso del 0,50%, mientras que las pérdidas en el resto del continente son más moderadas: el CAC 40 de París y el Eurostoxx 50 se dejan un 0,06%, y el DAX alemán cede un 0,15%.
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El Ibex 35 pierde los 19.300 puntos
El selectivo cede la cota psicológica de los 19.300 puntos mientras los alcistas permanecen desaparecidos desde hace una hora.
El castigo se ensaña con Acciona y su filial renovable, cuyas caídas se aproximan ya al 3%.
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La actividad de la construcción en la eurozona crece un 0,6%
La producción mensual del sector de la construcción en la eurozona aumentó un 0,6%. El dato se sitúa por debajo del 0,78% del mes anterior, en un periodo que no contaba con previsión de mercado.
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El Ibex 35 pierde mínimos y cae un 0,53%
El índice rompe sus mínimos del día y encara la zona de los 19.300 puntos. De este modo, el selectivo español da forma a una corrección que se sitúa ya en el 0,53%.
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Alcistas y bajistas libran su batalla crucial en los mínimos del Ibex 35
El selectivo español encuentra su principal campo de batalla en el entorno de los 19.320 puntos, un nivel de control crítico que coincide con los mínimos del día. Compradores y vendedores concentran sus fuerzas en esta franja para definir el rumbo de la sesión.
De la resistencia de este soporte dependerá que el índice evite caídas mayores o inicie un nuevo intento de rebote.
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Colonial aprueba el pago de su dividendo por un total de 0,32 euros por acción
La junta de accionistas de la socimi da luz verde a una retribución que combina 0,26 euros brutos de dividendo en efectivo y 0,06 euros con cargo a la prima de emisión.
El abono se hará efectivo el próximo 13 de julio de 2026, fijando el 8 de julio como el último día para adquirir títulos con derecho a este cobro. El proceso se gestionará a través de Iberclear con CaixaBank como entidad agente de pagos.
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El petróleo busca apoyo en los mínimos de abril
Los precios del petróleo prolongan su racha bajista con el barril de Brent tanteando el soporte clave de los 77 dólares en el mercado europeo.
En paralelo, el West Texas estadounidense acelera su descenso con una caída del 2,54% que arrastra su cotización hasta los 74,84 dólares. Ambas referencias se sitúan en zona de mínimos del pasado mes de abril.
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Stellantis comunica una alianza con un fabricante chino para salvar Maserati
La compañía automovilística anunciará después de verano un nuevo acuerdo con un fabricante chino de coches eléctricos ?similar a los de Leapmotor para España y Dongfeng para Francia? para revitalizar varias plantas italianas y reforzar la marca Maserati.
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Los bajistas presionan y vuelve el rojo al selectivo español
La bolsa española cede 47 puntos respecto al cierre previo y anula por completo el intento de rebote de los alcistas.
La presión vendedora se vuelve incesante y obliga al índice a replegarse en terreno negativo.
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Analizamos el comportamiento de las acciones de Amadeus
Aquí tienen el acceso al artículo en el que analizamos su aspecto técnico.
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El Ibex 35 consigue el verde
El selectivo español se quita de encina a los vendedores y pasa a terreno positivo con Colonial subiendo más de un 5%.