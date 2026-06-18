Amadeus debe superar filtros clave y la barrera de los 53 euros para dar señal de entrada

El soporte principal se sitúa en los 50 euros; si se pierde este nivel, se aconseja activar un stop de protección para limitar riesgos.

Se recomienda esperar a que Amadeus supere los niveles de 51,50 y 52,75 euros, considerados filtros clave para validar un movimiento alcista.

La acción intenta recuperarse tras una fuerte corrección desde los 74 hasta los 46,30 euros, perdiendo más del 37,5% de su capitalización.

A pesar del optimismo inicial de los mercados por la firma del pacto de paz provisional entre Washington y Teherán, la tensión sigue latente. Esto se debe a las recientes declaraciones de Donald Trump, quien amenazó con reactivar los ataques y descabezar la cúpula iraní en caso de que incumplan los compromisos asumidos.

Por su parte, el Ibex 35, que firmó su quinta sesión consecutiva de subidas, tendrá el difícil reto de aguantar la zona de los 19.400 puntos como nivel clave. Si examinamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Amadeus, que se sitúan como el farolillo rojo en los primeros compases de la sesión.

Durante las últimas jornadas hemos visto cómo los valores ligados al turismo subían de forma decidida; ante la cercanía del acuerdo de paz, los valores turísticos acogían con fuertes ganancias este hecho, que provocaba también un descenso de los precios del petróleo tras anunciarse la reapertura del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, hoy todo este comportamiento alcista se está revolviendo a la baja y, de hecho, estamos viendo a los títulos de Amadeus cotizar como uno de los valores más penalizados del selectivo español en el momento de confeccionar estas líneas.

Si atendemos a razones puramente técnicas y observamos su gráfico en el medio y largo plazo, apreciamos que ha protagonizado una importante corrección técnica con origen en la zona de los 74 euros, la cual llevó a la cotización a marcar unos mínimos durante el mes de febrero en el entorno de los 46,30 euros por acción. Una caída que en pocos meses se llevó más del 37,5% de su capitalización bursátil.

Tras la formación de ese suelo de mercado, Amadeus ha intentado reorganizarse y buscar un rebote fiable. Es precisamente desde esa zona de los 46,30 euros desde donde el valor ha tratado de reactivarse, formando una secuencia de mínimos y máximos crecientes perfectamente canalizada.

La batalla del precio por situarse por encima de sus medias móviles más representativas —que pasan cerca de los niveles actuales de cotización, como son las medias de 50 y de 100 períodos— ha sido constante, en un escenario donde alcistas y bajistas no lo han tenido nunca del todo claro.

Así pues, hablar de Amadeus es hablar de un valor bajista de fondo, pero con un serio intento de recuperación a corto y medio plazo que nos deja una figura de mínimos y máximos crecientes para esa temporalidad. En la actualidad, el precio trata de sostenerse por encima del soporte horizontal que representa la zona cercana a los 50,50 euros por título.

Evolución de las acciones de Inmobiliaria Colonial.png Eduardo Bolinches TradingView

Es ahí, desde la zona cercana a los 50,50 euros donde el valor intenta contener la presión vendedora para reanudar o iniciar algún tipo de reacción técnica que nos lleve a recuperar parte de la caída de las últimas tres semanas.

Para plantear cualquier tipo de operativa sobre Amadeus, deberemos tener en cuenta la volatilidad a la que está sometido el precio de sus acciones en el momento actual y centrarnos en el corto plazo, sin buscar una tendencia definida, ya que esta, a pesar de ser ligeramente alcista, presenta probabilidades de que los bajistas vuelvan a arremeter contra el valor y se produzca una recaída.

De esta manera, y para poder acercarnos al valor limitando el riesgo de correcciones, deberemos esperar a que se superen algunos filtros importantes que ahora mismo funcionan como tapón para el precio. El primero de ellos se sitúa en la zona de los 51,50 euros por acción, nivel donde confluyen las medias móviles de corto y medio plazo.

Un poco más arriba, en los 52,75 euros, se encuentra una resistencia horizontal de mayor relevancia. Esta cota corresponde al primero de los niveles de retroceso proporcional de Fibonacci de todo el gran tramo de caídas de largo plazo, por lo que su superación será clave para validar el movimiento.

Por tanto, estableceremos esta zona como filtro de aplicación, por encima de la cual debe situarse el precio para que genere una señal de entrada.

Así pues, si ya tenemos títulos de Amadeus en cartera, no dejaremos que el precio se vaya por debajo de la zona de los 50 euros, donde colocaremos el correspondiente stop de protección.

Pero si lo que queremos es tomar posiciones compradoras, tenemos que esperar a que Amadeus supere la zona de los 53 euros para que ofrezca los primeros síntomas positivos que permitan ser algo más optimistas.

En este sentido, cuando se dé este escenario, generará una interesante señal que nos permitirá introducir una orden de compra buscando un primer objetivo en los 54,68 euros y un segundo objetivo en los máximos de este mes de junio, en los 56,64 euros por acción.

De este modo, si finalmente se dan las condiciones óptimas para implementar esta estrategia, la orden de protección quedaría a no más de un 3% desde el nivel de entrada, con el fin de controlar el riesgo asociado.