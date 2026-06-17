Unicaja rompe con decisión los 3 euros aunque la sobrecompra obligará a consolidar niveles

A pesar del alto nivel de sobrecompra, la tendencia sigue positiva aunque no se descarta una corrección técnica a corto plazo.

El contexto técnico es claramente alcista, apoyado por la media móvil de 200 periodos y un volumen de negociación sólido.

El banco ha reorganizado sus departamentos estratégicos para reforzar su crecimiento comercial y gestión de riesgos.

Estabilidad en los mercados financieros con el crudo bajo control y las Bolsas contienen la respiración. Esta calma tensa llega tras desvelarse los primeros puntos del pacto de paz entre Washington y Teherán, y coincide con la víspera del debut de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal.

Por su parte, el Ibex 35, que cerró la sesión previa en máximos históricos, buscará estirar la reacción alcista y, sobre todo, aguantar por encima de los 19.000 puntos. De entre los valores de su composición, si miramos a la parte alta de la tabla, destacamos el comportamiento de las acciones de Unicaja Banco, que se sitúan al frente del índice junto con el resto del sector.

En las últimas sesiones hemos asistido a aumentos del precio objetivo por parte de varias casas de análisis para bancos del Ibex 35 como CaixaBank y Banco Santander, cuyas previsiones también han mejorado.

En esta línea, y con el objetivo de acelerar su especialización frente a las nuevas exigencias del sector, Unicaja ha reorganizado sus departamentos estratégicos. Esta renovación interna refuerza pilares clave como el crecimiento comercial y la gestión de riesgos, introduciendo un cambio organizativo fundamental para el futuro del banco.

Por su parte, el índice sectorial bancario europeo acaba de romper una de sus resistencias más importantes, concretamente los máximos interanuales en la zona de los 285 puntos. Esto podría generar cierta atracción del dinero inversor hacia los bancos cotizados.

Si observamos el comportamiento técnico de los títulos de Unicaja Banco, veremos una formación claramente alcista de fondo con inicio en los mínimos alcanzados en octubre de 2024, cerca de la zona de los 0,90 euros por acción.

Dicho comportamiento alcista ha ido impulsando paulatinamente el precio de los títulos de Unicaja, permitiendo trazar una directriz alcista que sostiene el precio en todo momento y que prácticamente no ha sido perforada a la baja en ningún momento.

En su gráfico también se puede visualizar un proceso de ajuste correctivo bastante intenso, como el que se produjo durante los meses de febrero y marzo, en el que Unicaja perdió más del 21% de su capitalización bursátil. Sin embargo, el valor generó un claro apoyo en una zona clave como fueron los 2,30 euros, lo que permitió posteriormente la reorganización de los alcistas.

Evolución de las acciones de Unicaja Banco Eduardo Bolinches TradingView

Con un comportamiento técnico de medio plazo que también es alcista, el apoyo de la media móvil de 200 periodos ha conseguido impulsar el precio de sus acciones.

Durante el pasado mes de abril, estas se situaron ya por encima del resto de sus medias móviles más representativas, mostrando síntomas de una importante fortaleza técnica donde el valor ha seguido avanzando de forma decidida y con un volumen de negociación adecuado, lo que aporta gran credibilidad a toda esta subida.

Lo más importante que ha ocurrido en Unicaja Banco ha tenido lugar durante estas últimas jornadas, puesto que con la de hoy se acumulan cinco sesiones consecutivas de un importante avance. Este movimiento ha dejado abiertos por el camino varios huecos alcistas y ha permitido la superación de la zona de resistencia horizontal situada en los 2,88 euros y, posteriormente, la zona clave y psicológica de los 3,00 euros por acción.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son algo extremos, por el momento no están siendo impedimento alguno para que el banco siga avanzando de forma decidida. No obstante, sí aumenta el riesgo de que en algún momento se pueda producir una corrección técnica con el objetivo de aligerar estos altos niveles de sobrecompra.

Teniendo en cuenta este escenario técnico, podemos plantear dos tipos de entrada en el valor. El primero de ellos consistiría en esperar a que se produjera una cierta corrección hacia la zona de los 3,00 euros por título, lo que nos permitiría adquirir acciones a un mejor precio que el actual.

En este caso, se establecería una orden de protección por debajo de la zona de los 2,95 euros, que es el origen del hueco alcista del pasado lunes, situando el objetivo en la zona de los 3,10 euros.

Como escenario alternativo, esperaríamos a un cierre semanal por encima de la zona de los 3,05 euros, lo que permitiría aplicar un pequeño filtro en la resistencia y nivel psicológico para reducir el riesgo de la operativa. Para esta segunda opción, la orden de protección se situaría a no más del 3% desde el nivel de entrada y el objetivo se colocaría igualmente en los 3,10 euros.

Eso sí, si finalmente se dan las condiciones para implementar esta estrategia, el tamaño de la posición no debería exceder de un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características.