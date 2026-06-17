La Reserva Federal mantiene los tipos en la primera reunión de Kevin Warsh, aunque anticipa una subida antes de final de año

Las claves

Las claves Generado con IA La Reserva Federal mantiene los tipos de interés entre el 3,5% y el 3,75% en la primera reunión presidida por Kevin Warsh. La decisión fue unánime y responde a una inflación creciente y a la incertidumbre por el conflicto en Oriente Próximo. Las previsiones para 2026 sitúan el tipo de referencia entre el 3,75% y el 4,25%, y anticipan una posible subida antes de fin de año. Se revisa a la baja el crecimiento del PIB para 2026 al 2,2% y se eleva la previsión de inflación al 3,6%.

No ha habido sorpresas en la primera reunión de la Reserva Federal (Fed) presidida por Kevin Warsh. La institución ha decidido mantener intactos los tipos de interés en un rango de entre el 3,5% y el 3,75%.

De esta manera, el ente ha cumplido con los pronósticos de los analistas, apenas cuatro días después del anuncio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

El banco central encadena cuatro decisiones sin modificar la tasa de referencia desde el mes de enero. Todo ello tras una racha de tres bajadas de 25 puntos básicos.

De esta manera, se cierra la puerta a que la llegada de Warsh al cargo de presidente de la Fed implicara rebajas de tipos.

Todo ello en un contexto marcado por una inflación creciente pese al provisional fin de la guerra en Irán.

"La actividad económica se expande a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, que se debe, en parte, al conflicto en Oriente Próximo", ha señalado la Fed en un comunicado.

El banco central del país norteamericano ha sostenido que el crecimiento de la productividad y la inversión de capital se mantienen "fuertes".

Mercado laboral

De la misma manera, el comunicado señala que la evolución del mercado laboral estadounidense se ha mantenido "prácticamente" sin cambios, tanto en la creación de empleo como en la tasa de paro.

La Fed ha indicado que los precios se sitúan por encima del objetivo del 2% establecido, debido a "las perturbaciones de la oferta que han impulsado aumentos de precios en ciertos sectores, incluido el energético".

En este sentido, ha afirmado que si es necesario emprenderá acciones para garantizar "la estabilidad de precios".

Todos los miembros con derecho a voto de la Fed, un total de 12, han mostrado su apoyo a la decisión, por lo que ha salido adelante de manera unánime.

Proyecciones

Las proyecciones de los miembros de Comité Federal de Mercado Abierto sobre la evolución del precio del dinero durante 2026 se sitúan mayoritariamente en el rango del 3,75% y el 4,25%, por encima de las estimaciones de marzo en las que ningún participante de la reunión apostó por superar el umbral del 4%.

En esta línea, ningún miembro de la Fed ha determinado que el precio del dinero pueda bajar del 3,25%, mientras que en marzo varios señalaban que durante este año podría reducirse por debajo del 3%.

Para 2027 y 2028, las previsiones mayoritarias de la Fed sitúan la tasa de referencia algo menos elevada, en el 3,25%. Sin embargo, las opciones de algunos participantes se han desplazado hacia unos tipos más elevados para ambos ejercicios, anticipando la posibilidad de una política monetaria más restrictiva.

En cuanto al PIB, el banco central ha revisado a la baja sus previsiones, situando su avance en el 2,2% anual para 2026, dos décimas por debajo de lo vaticinado en marzo.

Inflación

En cambio, ha mantenido en el 2,3% su pronóstico para 2027 e incrementado en una décima, hasta el 2,2% las estimaciones para 2028.

Por otro lado, La Reserva Federal ha aumentado hasta el 3,6% su previsión de inflación, frente al 2,7% adelantado en marzo, nueve décimas por encima, mientras que apenas ha modificado las expectativas de incremento de los precios para 2027 y 2028, en un contexto marcado por los efectos de la guerra de Irán.

Por su parte, las previsiones del mercado de trabajo se han elevado, con la tasa de paro prevista en el 4,3%, una décima menos que los anticipado hace tres meses.