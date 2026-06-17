Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este martes con una nueva subida de un 0,69%, hasta los 19.163,6 puntos dejando un nuevo máximo histórico en un intento por amarrar bien los 19.000 puntos de cara al vencimiento de opciones y futuros del próximo viernes.

En Wall Street tuvimos una sesión correctiva lo que implica que nos alejamos ligeramente de la zona de máximos históricos con la excepción del Dow Jones de Industriales que logra cerrar al alza marcando nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,60 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,25 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12,10 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,79 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.