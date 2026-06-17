Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera la primera rueda de prensa de Kevin Warsh en máximos históricos
El precio del barril de petróleo continúa goteando a la baja y ya se coloca por debajo de los 80 dólares.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con una nueva subida de un 0,69%, hasta los 19.163,6 puntos dejando un nuevo máximo histórico en un intento por amarrar bien los 19.000 puntos de cara al vencimiento de opciones y futuros del próximo viernes.
- En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent continúa bajando y ya se coloca por debajo de los 78,50 dólares por barril, lo que tranquiliza a los mercados.
- La onza de oro presenta problemas para colocarse por encima de los 4.330 dólares lo que enfatiza esta resistencia como clave para poder seguir subiendo.
- El par EURUSD se afianza sobre los 1,16 dólares por moneda única a la espera de la cita con la Reserva Federal estadounidense y su posterior rueda de prensa de su nuevo presidente, Kevin Warsh.
- El precio del bitcóin intenta consolidar el terreno recuperado y ahora lucha por no perder los 65.000 dólares.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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El G7 apoya y está listo para contribuir a la implementación del acuerdo entre Estados Unidos e Irán
Dicen que "la libertad de navegación sin restricciones ni cargos es un pilar fundamental del comercio internacional" y que "apoyan un alto el fuego inmediato y contundente en Líbano para respaldar los esfuerzos del liderazgo libanés para desarmar a Hezbollah".
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El G7 dice que ahora es el momento adecuado para tomar medidas adicionales contra Rusia
Además de ello, los países del G7 acuerdan aumentar la capacidad de defensa aérea de Ucrania mediante el suministro de sistemas y interceptores adicionales y la entrega de capacidades de largo alcance.
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Israel podría estar buscando desestabilizar el acuerdo de paz a firmar este viernes
Tasnim News informa que el Comando de las Fuerzas Armadas de Irán emitió una advertencia severa por la violación de la tregua libanesa por parte de Israel.
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Airtificial fabrica 800 piezas para los Airbus C295 de transporte militar adquiridos por Tailandia
La compañía produce componentes como techos interiores de fuselaje y cabina, tapas, carenas, cajas, bordes de ataque en fibra de carbono, conductos y tomas de aire en fibra de vidrio, así como paneles interiores destinados a reducir el peso de la aeronave.
Las recientes adquisiciones de Tailandia refuerzan la proyección internacional en el sector de defensa de la cadena industrial aeronáutica española, con sede en el polo aeronáutico de andaluz.
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Millennium amplía cortos en Enagás
Millennium International Management LP ha ampliado en un 0,1% su posición corta en Enagás hasta alcanzar el 1,4% de la sociedad.
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Claves para la sesión de hoy