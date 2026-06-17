Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 espera la primera rueda de prensa de Kevin Warsh en máximos históricos

- El Ibex 35 cerró este martes con una nueva subida de un 0,69%, hasta los 19.163,6 puntos dejando un nuevo máximo histórico en un intento por amarrar bien los 19.000 puntos de cara al vencimiento de opciones y futuros del próximo viernes.

- En este contexto, el precio del barril de petróleo Brent continúa bajando y ya se coloca por debajo de los 78,50 dólares por barril, lo que tranquiliza a los mercados.

- La onza de oro presenta problemas para colocarse por encima de los 4.330 dólares lo que enfatiza esta resistencia como clave para poder seguir subiendo.

- El par EURUSD se afianza sobre los 1,16 dólares por moneda única a la espera de la cita con la Reserva Federal estadounidense y su posterior rueda de prensa de su nuevo presidente, Kevin Warsh.

- El precio del bitcóin intenta consolidar el terreno recuperado y ahora lucha por no perder los 65.000 dólares.