Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas
Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este martes.
Las claves
Generado con IA
El Ibex 35 cerró con una subida del 1,43%, superando los 19.000 puntos y alcanzando máximos históricos.
Wall Street vivió una sesión alcista impulsada por la euforia de SpaceX y un principio de acuerdo entre EEUU e Irán.
Valores destacados para invertir incluyen Enagás, Azkoyen, Merlin Properties y Acerinox, todos en momentos técnicos relevantes.
Se recomiendan estrategias con stop loss definidos para controlar riesgos en los valores seleccionados.
El Ibex 35 cerró este lunes con una nueva subida de un 1,43%, hasta los 19.032 puntos dejando un cierre por primera vez por encima de los 19.000 puntos y marcando nuevos máximos históricos.
En Wall Street tuvimos también una sesión claramente alcista a modo de extensión por la euforia por la salida de SpaceX a la que se le une el principio de acuerdo para firmar en Suiza entre EEUU e Irán el próximo viernes.
En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?
- Enagás: Ha cerrado en los 17,73 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.
- Azkoyen: Cerró en 13,23 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12 euros en base cierres.
- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.
- Acerinox: Cerró en los 16,83 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.