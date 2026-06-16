Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la continuidad de las subidas

El Ibex 35 cerró este lunes con una nueva subida de un 1,43%, hasta los 19.032 puntos dejando un cierre por primera vez por encima de los 19.000 puntos y marcando nuevos máximos históricos.

En Wall Street tuvimos también una sesión claramente alcista a modo de extensión por la euforia por la salida de SpaceX a la que se le une el principio de acuerdo para firmar en Suiza entre EEUU e Irán el próximo viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: Ha cerrado en los 17,73 euros y estamos dentro desde los 17,80 euros. Mantenemos nuestro stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 13,23 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 12 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,83 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 15,99 euros en base cierres.