Indra materializa un nuevo ataque a la resistencia y nivel de retorno proporcional en los 57,50 euros

Indra promociona su filial de vehículos militares en París para consolidar su presencia en el mercado europeo de defensa terrestre.

La tecnológica sigue una tendencia alcista, apoyada en la fortaleza del sector defensa y el soporte en la media móvil de 200 períodos.

UBS ha elevado su participación en Indra hasta el 4,75%, consolidando una inversión superior a 462 millones de euros.

Los inversores se mantienen cautos a la espera de novedades sobre el pacto entre Washington y Teherán que permita desbloquear el estrecho de Ormuz. Todo ello ocurre en una semana crucial, marcada también por las próximas decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

En este contexto, el Ibex 35 tratará de luchar para mantenerse, de nuevo, por encima de los 19.000 puntos, un nivel clave y psicológico para el índice. De entre los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Indra, que suben con fuerza en los primeros intercambios.

Detrás de los avances de hoy de Indra está el movimiento de UBS, que ha decidido mover ficha en el capital de la tecnológica incrementando su peso en casi dos puntos porcentuales.

Según los últimos registros oficiales del regulador bursátil (CNMV), el banco ha elevado su participación desde el 2,93% previo hasta el 4,75% actual. A precios de mercado, este paquete de acciones consolida una inversión que supera los 462 millones de euros, confirmando el respaldo de la firma internacional a la tecnológica española. Indra mantiene una subida de algo más del 15% en el año.

Por otro lado, Indra se encuentra promocionando en París su apuesta por el diseño y fabricación de vehículos militares a través de su filial Indra Land Vehicles, lanzada hace poco más de un año. El objetivo de esta estrategia es consolidar su presencia y ganar terreno en el competitivo mercado de la defensa terrestre en Europa.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de Indra se mantienen como uno de los valores con un trasfondo estructural más fuerte del Ibex 35, impulsados en gran parte por el superciclo del sector de defensa y tecnología.

Con una tendencia principal alcista, el valor dibuja una impecable estructura de máximos y mínimos crecientes en los gráficos semanal y mensual. Este avance ha impulsado el precio de su cotización prácticamente desde los mínimos alcanzados en febrero de 2025, cerca de la zona de los 16 euros por acción, hasta los niveles actuales, habiendo tocado unos máximos históricos de 66,15 euros en formato intradiario el pasado 2 de marzo.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

Si analizamos el medio plazo, observamos que tras una potente fase de corrección durante el pasado mes de marzo, el precio se apoyó de forma quirúrgica en el soporte de los 43,45 euros por acción. Esta zona coincide con la directriz alcista extendida desde los mínimos de abril de 2025 y con el paso de la media móvil de 200 períodos, que ha permitido al valor rehacer gran parte de este último tramo a la baja.

Al extender los niveles de retroceso de Fibonacci a todo el tramo de caídas anterior, se observa que Indra se encuentra ahora mismo frente a una resistencia importante situada en los 57,50 euros.

Este techo ya ha sido testeado sin éxito en tres ocasiones durante este mes de junio y se está tratando de superar de nuevo en la sesión de hoy. Cuantas más veces se intente batir una resistencia, mayores son las probabilidades de que finalmente termine rompiéndose al alza. Por tanto, Indra está elevando sus opciones de seguir avanzando.

Además, Indra ha generado un apoyo claro en la media móvil de medio plazo durante las últimas semanas, lo que ha impedido a los bajistas atacar con fuerza y ha permitido a los alcistas recomponerse.

De esta manera, en la medida en que veamos al precio superar la zona de los 58,05 euros —es decir, los máximos de esta semana y el último de los niveles de retroceso de Fibonacci del 61,8%—, el valor generará una interesante señal de entrada.

Esta ruptura nos permitiría posicionarnos al alza mediante una orden de compra, estableciendo un primer objetivo en la zona de los 60,10 euros, que es su primera resistencia horizontal más relevante. Una vez superados esos 60 euros, el valor no tendrá prácticamente ninguna otra parada hasta los máximos históricos cerca de la zona de los 66 euros, aunque habrá que ir calibrando la posición a medida que se consigan nuevos hitos.

Finalmente, teniendo en cuenta la alta volatilidad que experimentan los mercados de renta variable y que el Ibex 35 se sitúa al filo de una zona psicológica muy importante, deberemos establecer una orden de protección (stop loss) que limite el riesgo en caso de un giro eventual del mercado.

Si se dan las condiciones para implementar esta estrategia, este stop de protección quedará situado por debajo de los 56,50 euros en base cierres.