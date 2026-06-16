Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se arriesga a una recogida de beneficios perdiendo los 19.000 puntos
Donald Trump afirma que el Estrecho de Ormuz estará abierto completamente el viernes.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este lunes con una nueva subida de un 1,43%, hasta los 19.032 puntos dejando un cierre por primera vez por encima de los 19.000 puntos y marcando nuevos máximos históricos.
- En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, baja tímidamente a medida que se acerca al soporte crítico de los 81,30 dólares.
- El precio del oro alcanza la resistencia de los 4.332 dólares y ahora toca ver qué es lo que ocurre con dicho nivel. Superarlo implicaría continuar con la reacción alcista hasta la media móvil de largo plazo que pasa por los 4.472 dólares.
- El par EURUSD recoge beneficios tras las recientes subidas y acredita la zona de los 1,1610 dólares como resistencia a batir.
- El precio del bitcóin mantiene la pauta de mínimos crecientes en el corto plazo, pero da síntomas de agotamiento.
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Goldman Sachs recorta su objetivo de precios del petróleo por segunda vez en una semana
"Reducimos nuestra previsión de precios del petróleo tras el anuncio del presidente Trump de un acuerdo provisional que levantaría el bloqueo de EE. UU. y reabriría el Estrecho de Ormuz después de la firma programada del acuerdo el viernes.
Aunque los detalles completos del acuerdo no están claros, ahora asumimos que las exportaciones del Golfo Pérsico se normalizan a los niveles previos a la guerra para finales de julio (frente a finales de agosto anteriormente).
Estamos reduciendo nuestra previsión para el Brent en el 2026T4 a 80 dólares (frente a 90 dólares anteriormente) y a 75 dólares (frente a 80 dólares anterior) para el promedio de 2027".
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Goldman Sachs precavido con el Kospi surcoreano
Goldman Sachs insta a sus clientes a protegerse contra una caída del Kospi, mientras los bancos de Corea limitan préstamos para frenar la fiebre del mercado de valores.
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Curiosa estadística sobre la primera reunión de la Fed con un presidente nuevo
Hoy Kevin Warsh comienza su primera reunión en la Fed como presidente. El S&P nunca ha tenido un día alcista en el día del anuncio (mañana) de la decisión de tipos de interés con nuevos presidentes desde 1994, cuando la Fed comenzó a anunciar sus decisiones de políticas tras su reunión.
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Niveles operativas de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Goldman Sachs todavía valora una posible recesión en EEUU
Aunque realmente solo le otorga una probabilidad del 11%, Goldman Sachs no olvida esta posibilidad de cara al próximo año.
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El BOJ sube tipos de interés al 1%
El Banco de Japón sube las tasas como se esperaba en 25 puntos básicos hasta el 1%. Es el nivel más alto en 31 años.
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SpaceX continúa subiendo
Tras la subida de ayer (19,6%) en el Nasdaq, el valor continúa subiendo y ahora se cruzan a 210,39 dólares (+9,29%).
Hay que tener en cuenta que hoyo comienzan a operar las opciones sobre SpaceX y esto va a añadir más volatilidad junto con los ETF que ya están disponibles.
Aquí tienen los ETF apalancados Long y Short de SpaceX más negociados ayer:
$SSPC: 17.317.000 - Leverage Shares 2X Short SpaceX Daily ETF
$SPCH: 12.828.000 - Leverage Shares 2X Long SpaceX Daily ETF
$SNK: 5.096.000 - GraniteShares 2X Short SpaceX Daily ETF
$SPCU: 2.474.000 - Defiance Daily Target 2X Long SpaceX ETF
$SPCF: 2.033.000 - ProShares Ultra SpaceX ETF
$SPAL: 1.770.000 - GraniteShares 2X Long SpaceX Daily ETF
$SPCG: 1.757.000 - Tradr 2X Short SpaceX Daily ETF
$SPCQ: 1.441.000 - Defiance Daily Target 2X Short SpaceX ETF
$SPAX: 1.278.000 - T-REX 2X Long SpaceX Daily Target ETF (REX Shares)
$SPCL: 1.265.000 - Defiance Daily 2X Space ETF
$LOFF: 1.198.000 - Direxion Daily SpaceX Bull 2X ETF
$SPCM: 946.117 - Tradr 2X Long SpaceX Daily ETF
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AMD adquiere MEXT
AMD compra MEXT para añadir tecnología de optimización de memoria impulsada por IA a su cartera de centros de datos.
MEXT ayuda a reducir cuellos de botella en la memoria haciendo que el almacenamiento flash actúe más como DRAM de alta velocidad, expandiendo la capacidad utilizable mientras reduce los costos de infraestructura.
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Claves para la sesión de hoy