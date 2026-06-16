Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se arriesga a una recogida de beneficios perdiendo los 19.000 puntos

- El Ibex 35 cerró este lunes con una nueva subida de un 1,43%, hasta los 19.032 puntos dejando un cierre por primera vez por encima de los 19.000 puntos y marcando nuevos máximos históricos.

- En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, baja tímidamente a medida que se acerca al soporte crítico de los 81,30 dólares.

- El precio del oro alcanza la resistencia de los 4.332 dólares y ahora toca ver qué es lo que ocurre con dicho nivel. Superarlo implicaría continuar con la reacción alcista hasta la media móvil de largo plazo que pasa por los 4.472 dólares.

- El par EURUSD recoge beneficios tras las recientes subidas y acredita la zona de los 1,1610 dólares como resistencia a batir.

- El precio del bitcóin mantiene la pauta de mínimos crecientes en el corto plazo, pero da síntomas de agotamiento.