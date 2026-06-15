Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado

El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una gran subida tras un importante hueco de apertura alcista, lo que le llevó a marcar nuevos máximos históricos nunca vistos por la euforia de la salida a bolsa de SpaceX.

En Wall Street tuvimos una sesión claramente enfocada en la colocación de SpaceX, que resultó ser un éxito y llevó a que todos los principales índices subieran, confirmando de esta manera las velas envolventes de la sesión previa.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Enagás: El valor confirma sus nuevos máximos por lo que hemos entrado en 17,80 euros colocando un stop loss inicial en los 17,26 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 12,55 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 11,96 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,98 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Incrementamos nuestro stop loss hasta los 15,99 euros en base cierres.