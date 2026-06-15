Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se hará con los 19.000 puntos por la euforia del acuerdo de paz en el Estrecho de Ormuz
El acuerdo de paz para reabrir el Estrecho de Ormuz está confirmado por ambas partes.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una gran subida tras un importante hueco de apertura alcista, lo que lo llevó a marcar nuevos máximos históricos nunca vistos por la euforia de la salida a bolsa de SpaceX. Y ahora toca enlazar con otra euforia por el acuerdo de paz en Oriente Medio.
- En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, cae casi un 5% hasta los 83,36 dólares a la espera de ver la apertura efectiva del Estrecho de Ormuz.
- El precio del oro reacciona al alza y anula las caídas de la semana pasada buscando ahora el soporte reconvertido ahora en resistencia de los 4.372 dólares.
- El par EURUSD también reacciona al alza tras el anuncio de acuerdo de paz en Oriente Medio.
- El precio del bitcóin pelea por romper su resistencia de los 65.325 dólares para poder seguir escalando posiciones.
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El Dow Jones conquista un nuevo máximo histórico
El optimismo se desata en Wall Street. El Dow Jones de Industriales avanza un 1,1% y pulveriza todos sus registros para marcar un nuevo récord intradía, impulsado por el rally de alivio global ante el principio de acuerdo en el Estrecho de Ormuz.
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Volvemos a sacar músculo en el Ibex 35
La fortaleza de los alcistas vuelve a imponerse en la plaza madrileña. Tras poner a prueba la zona de soporte, las órdenes de compra se han reactivado con fuerza para llevar al selectivo a un avance del 1,52%.
El gran catalizador de esta inusual resistencia vuelve a ser el Banco Santander, que se dispara cerca de un 4% y lidera la sesión.
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El pánico se apodera del mercado cripto
El sentimiento de los inversores se hunde en zona de «Miedo Extremo» (20/100). Esta lectura refleja una fuerte capitulación y un elevado nerviosismo en las mesas de negociación de activos digitales.
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El Ibex 35 resiste el asalto bajista y defiende los 19.000 puntos
Intensa batalla campal al filo de la cota psicológica de los 19.000 enteros. Aunque los bajistas han logrado perforar el nivel de forma puntual durante la sesión, la rápida reacción de las compras ha permitido al selectivo madrileño recuperar el terreno perdido.
En estos momentos, el índice avanza un 1,33% (lo que supone un repunte de 248 puntos frente al cierre previo), con el Banco Santander ejerciendo una vez más como el principal motor de la resistencia alcista.
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El euro supera los 1,16 dólares y consolida su patrón de rebote
La divisa europea mantiene el pulso frente al billete verde y logra rebasar la cota de los 1,16 dólares.
Con este movimiento, el par EUR/USD da continuidad a la reacción alcista iniciada recientemente desde el soporte técnico de los 1,15 dólares, una estructura de recuperación que gana tracción y toma cuerpo a medida que avanza la jornada.
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Se frena el ritmo poniendo a prueba el soporte de los 19.000 puntos
La presión vendedora hace acto de presencia en la plaza madrileña, obligando al selectivo a replegarse hacia la cota psicológica de los 19.000 enteros.
A pesar del zarpazo de los bajistas, el índice español logra retener el sesgo positivo a media sesión con un avance del 1,34%.
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Grifols anuncia el lanzamiento en EEUU de su concentrado de fibrinógeno Fesilty
Grifols ha anunciado el lanzamiento en EEUU de su nuevo concentrado de fibrinógeno.
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American Express compra TheFork por 700 millones y amplía su negocio de restauración en Europa
American Express ha anunciado este lunes la propuesta de adquisición de TheFork a Tripadvisor por 700 millones de dólares en efectivo, ampliando así su oferta gastronómica en Europa.
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Así abre Wall Street
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El futuro del Nasdaq mantiene avances que ya superan el 2%
Los contratos de futuros del tecnológico Nasdaq 100 aceleran el ritmo en los compases previos a la apertura de Nueva York y amplían sus ganancias hasta el 2,15%.
Por su parte, el futuro del S&P 500 acompaña el movimiento alcista con un avance del 1,29%, mientras que el del Dow Jones de industriales se apunta una subida algo superior al 1%.
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Trump amenaza a Francia: arancel del 100% al vino si no elimina el impuesto a servicios digitales
El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado a Francia con imponer aranceles del 100% sobre las importaciones estadounidenses de sus vinos y champán si el país no elimina el "impuesto sobre las ventas" del 3% a los productos tecnológicos.
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Oryzon recibe la distinción de Proyecto de Alta Calidad del programa europeo Eurostars
Oryzon Genomics ha anunciado este lunes que una de sus propuestas de medicina de precisión aplicada a la salud mental ha sido reconocida como Proyecto de Alta Calidad en el marco del programa europeo Eurostars, tras completar con éxito las distintas etapas del exigente proceso de evaluación internacional.
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El Ibex 35 defiende los 19.000 puntos en una sesión de calma alcista
El selectivo español mantiene un avance del 1,57% y consolida con paso firme la cota psicológica de los 19.000 enteros. En una jornada marcada por la baja volatilidad y la ausencia de presión vendedora, el índice prosigue con su fase de recuperación gradual.
Sin cambios en la fotografía del mercado: Banco Santander se mantiene incombustible al frente de las ganancias, mientras que Repsol continúa sufriendo un severo castigo en la parte baja de la tabla.
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Vance: El tráfico en Ormuz aumenta a la espera de la firma con Irán
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ha confirmado que el Estrecho de Ormuz ya comienza a registrar un mayor movimiento marítimo tras el anuncio del histórico pacto de paz.
No obstante, ha advertido de que aún quedan muchos detalles técnicos por resolver y que el Ejecutivo se mantiene a la expectativa de ver hasta qué punto Teherán cumplirá sus compromisos de cara a la firma definitiva del acuerdo este viernes en Suiza.
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Las ventas mayoristas en Canadá repuntan
El comercio al por mayor en Canadá aceleró su ritmo en abril con un avance mensual del 0,6%, batiendo las expectativas de los analistas que proyectaban un tímido incremento del 0,1%.
A pesar de batir los pronósticos, el dato refleja una moderación frente al fuerte repunte del 1,9% experimentado durante el mes anterior.
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Las nuevas construcciones de viviendas en Canadá caen un 6,4% en mayo
El inicio de construcción de viviendas en Canadá registró una tasa anualizada de 261.400 unidades durante el mes de mayo.
Aunque el dato superó las previsiones del consenso —que anticipaba un descenso mayor hasta las 255.000 unidades—, la cifra marca una clara desaceleración respecto a las 278.400 viviendas del mes anterior.
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El Ibex 35 (+1,58%) sigue arriba y con fuerza
Los alcistas recuperan el control absoluto de la plaza madrileña, que se anota un avance del 1,58% tras dejar atrás las dudas de la apertura.
Banco Santander, Fluidra e IAG tiran con fuerza del selectivo en la parte alta, contrarrestando el severo castigo de Repsol, que se desploma un 4%, y los descensos superiores al 1% que lastran al sector energético (Enagás, Acciona Energía, Solaria, Naturgy y Endesa).
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El índice VIX desciende por debajo del nivel de volatilidad
El principal indicador del miedo en Wall Street desciende un 4,42% y se sitúa en los 16,87 puntos.
Con este movimiento, el VIX perfora a la baja la frontera psicológica de las veinte unidades, la cota técnica que separa un mercado volátil y nervioso de un entorno de contratación calmado y estable.
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TSMC prepara la producción masiva de chips de IA con su nueva tecnología CoPoS
La compañía taiwanesa ($TSM) está expandiendo de forma acelerada su cadena de suministro de materiales, componentes y equipos para respaldar el empaquetado avanzado CoPoS.
Diseñada para sistemas de chips de inteligencia artificial de gran envergadura, los movimientos de TSMC para adecuar la cadena hacia una producción en volumen confirman que la demanda del mercado es lo suficientemente sólida y real como para justificar el despliegue.
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Atención a Duro Felguera (+27,71%) que se está disparando en el continuo español
Duro Felguera se dispara un 20% después de que la compañía haya anunciado este lunes, tal y como les hemos adelantado, de la homologación judicial de su plan de reestructuración, así como la adhesión de sus accionistas mayoritarios y acreedores al mismo, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).