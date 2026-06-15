Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se hará con los 19.000 puntos por la euforia del acuerdo de paz en el Estrecho de Ormuz

- El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una gran subida tras un importante hueco de apertura alcista, lo que lo llevó a marcar nuevos máximos históricos nunca vistos por la euforia de la salida a bolsa de SpaceX. Y ahora toca enlazar con otra euforia por el acuerdo de paz en Oriente Medio.

- En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, cae casi un 5% hasta los 83,36 dólares a la espera de ver la apertura efectiva del Estrecho de Ormuz.

- El precio del oro reacciona al alza y anula las caídas de la semana pasada buscando ahora el soporte reconvertido ahora en resistencia de los 4.372 dólares.

- El par EURUSD también reacciona al alza tras el anuncio de acuerdo de paz en Oriente Medio.

- El precio del bitcóin pelea por romper su resistencia de los 65.325 dólares para poder seguir escalando posiciones.