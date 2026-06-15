El Ibex 35 vuela con el acuerdo entre Estados Unidos e Irán y supera los 19.000 puntos por primera vez en su historia

Los principales mercados asiáticos registran fuertes subidas, con el Kospi de Seúl disparándose un 5,73% y el Nikkei de Tokio creciendo un 5,41%.

IAG lidera las subidas en el Ibex 35 con un alza del 5,5%, seguido de Santander y AENA, mientras que Repsol cae por el descenso del precio del crudo.

El pacto, que incluye el cese de hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, ha impulsado la confianza de los inversores globales.

El Ibex 35 supera los 19.000 puntos por primera vez en la historia tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha devuelto la confianza a los inversores y ha desatado una ola compradora a nivel global.

El Ibex 35 abre este lunes con un alza del 1,4% y supera por primera vez en su historia los 19.000 puntos hasta situarse en los 19.087 enteros.

Sigue así la estela de lo ocurrido en los mercados asiáticos en donde ha habido subidas generalizadas, algunas por encima del 5%.

Las ganancias llegan después de que Washington y Teherán anunciaran que alcanzaron un acuerdo de paz que será firmado el 19 de junio en Suiza.

El acuerdo contempla el cese de las hostilidades y la reapertura de Ormuz, paso marítimo por el que transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial antes del conflicto.

Buenas noticias para los inversores que convierten a IAG con una subida del 5,5% en el valor que mejor comportamiento tiene en el Ibex 35 en esta apertura. Le siguen el Santander (3,5%) y AENA (3%).

En la parte baja de la tabla encontramos a Iberdrola, plana y Repsol que se deja en el entorno del 4%. Lo hace precisamente por la evolución del barril de crudo. El brent, de referencia en Europa, baja más del 4% y se situa en los 83,27 dólares por barril.

El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se disparó un 5,73%, o 465,64 puntos, hasta las 8.589,26 unidades en los primeros minutos tras la apertura de este lunes. Una fuerte subida que mantenía mediada la jornada.

En Japón, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, crecía un 5,41% en el descanso de la media sesión de este lunes, cada vez más cerca de alcanzar la barrera de los 70.000 puntos, tras arrancar con una subida del 3,51%.

El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái avanzaba un 0,6%, hasta situarse en los 4.055,87 enteros.