El BCE pisa el freno en una Europa que no acelera

Hay decisiones de política monetaria que se entienden aunque duelan. Otras duelen precisamente porque no se entienden del todo. La última subida de tipos del Banco Central Europeo pertenece, a mi juicio, a esta segunda familia.

No porque la inflación haya desaparecido, ni porque el BCE deba convertirse en una oficina de estímulo permanente, sino porque Europa no está hoy en condiciones de recibir el mensaje que Frankfurt acaba de enviar: el de una institución dispuesta a endurecer la política monetaria cuando el crecimiento sigue siendo frágil, la inversión industrial titubea y la política fiscal europea no transmite disciplina, coherencia ni dirección.

El problema no es solo subir 25 puntos básicos. El problema es el relato que acompaña a la decisión. Cuando un banco central toca los tipos al alza, no mueve únicamente el precio del dinero.

Mueve expectativas, curvas de deuda, divisas, hipotecas, financiación empresarial y valoración de activos. Por eso importa tanto lo que hace como lo que sugiere que puede seguir haciendo. Y ahí reside el error.

Dejar entrever que estamos ante algo más que una subida preventiva resulta difícil de justificar con las propias previsiones del BCE. Si la inflación esperada por la autoridad monetaria se sitúa en torno al 3% este año, baja al 2,3% el próximo y converge hacia el 2% después, la pregunta razonable no es por qué se suben tipos, sino por qué se insinúa que podría haber un ciclo.

La credibilidad de un banco central no depende solo de pronunciar con solemnidad la palabra “robustez”

Europa no está ante una inflación de demanda exuberante. No hay una economía recalentada, salarios desbocados, crédito privado eufórico ni consumidores lanzados a una orgía de gasto. Lo que hay es un shock energético, una economía industrial fatigada que no ha resuelto su problema de productividad.

Si la inflación baja de forma natural a medida que disminuye la presión energética, endurecer hoy las condiciones financieras puede ser menos una muestra de prudencia que un gesto de ansiedad institucional. La medicina monetaria sirve para enfriar excesos de demanda. Aplicada sobre una economía débil, puede terminar enfriando lo poco que todavía se mueve.

Christine Lagarde intentó transmitir seguridad. Pero esa es, precisamente, parte del problema. La credibilidad de un banco central no depende solo de pronunciar con solemnidad la palabra “robustez”. Depende de que el diagnóstico sea reconocible.

Los tipos se suben con autoridad cuando existe detrás una arquitectura consistente basada en disciplina fiscal, inversión productiva, contención de deuda y estrategia de crecimiento. Eso no es lo que vemos. Freno monetario con acelerador fiscal. Una combinación curiosa, por decirlo con cariño.

Sabemos los gravísimos problemas estructurales a los que se enfrentan Francia y Alemania. Pero, ¿y España? ¿cómo le afecta un eventual ciclo al alza de tipos?

Nuestro país, se ha convertido, casi por sorpresa, en el alumno que levanta la mano cuando los demás miran al suelo. Crecemos más, generamos empleo, recibimos turismo, atraemos población y aprovechamos una estructura de servicios que, en el corto plazo, funciona.

Pero conviene no enamorarse demasiado del espejo. Parte del dinamismo vuelve a apoyarse en construcción, vivienda, consumo interno y ladrillo, palabras que en España deberían escribirse siempre con una nota al pie. Si el Euribor vuelve a tensionarse, si la financiación hipotecaria se encarece o si la inversión inmobiliaria pierde tracción, habrá que ver cómo digiere

La cuestión de fondo es que Europa no necesita demostrar dureza monetaria, sino recuperar capacidad de crecimiento. Necesita inversión, productividad, energía competitiva, capital tecnológico y una estrategia industrial que no sea una colección de comunicados. En este contexto, subir tipos puede parecer ortodoxo, pero la ortodoxia mal aplicada no es rigor. A veces es simplemente falta de imaginación.

La comparación con Estados Unidos resulta incómoda, pero útil. Justo el día después de cambiar el signo de su política monetaria, el mercado estadounidense es capaz de añadir cientos de miles de millones de dólares de valor a una compañía tecnológica en unas horas.

Si SpaceX sube un 20% desde una valoración comparable al PIB español, el incremento de capitalización equivale a algo más de tres años de crecimiento nominal en España. La comparación no es homogénea, por supuesto: capitalización bursátil y PIB no son lo mismo. Pero como imagen funciona.

Estados Unidos convierte expectativas tecnológicas en valor de mercado. Europa simplemente está a otras cosas.

Si nadie se atreve a decirlo yo mismo me encargo de ponerle calificativo al movimiento del BCE: error de política. Puede sonar duro, pero no es una exageración. El BCE parece estar reaccionando a un riesgo inflacionario visible, pero quizá infravalora otro más profundo: que Europa endurezca el dinero justo cuando debería abaratar la inversión productiva para cerrar una brecha tecnológica que no se mide solo en PIB.

Subir tipos puede ser necesario cuando una economía corre demasiado. Pero Europa, que no corre, bastante tiene con no tropezar y caerse. Si la inflación baja, como el propio BCE espera, esta subida será recordada como una sobreactuación.

Y si no baja, una subida aislada tampoco resolverá un problema que nace más de la energía, la geopolítica y la oferta que de un exceso de demanda interna. Es una manera elegante de llegar tarde al problema equivocado.