SpaceX despega en bolsa con una subida del 18% y alcanza los 160 dólares en la mayor opv de la historia

Las claves

Las claves Generado con IA SpaceX debuta en bolsa con una subida del 18%, alcanzando los 160 dólares por acción en el Nasdaq, en la mayor OPV de la historia. La salida a bolsa supera la de Saudi Aramco, con una valoración inicial cercana a 1,77 billones de dólares y una demanda que sobrepasó la oferta. Elon Musk destaca el objetivo de SpaceX de impulsar una civilización multiplanetaria y transformar la ciencia ficción en realidad. Analistas advierten sobre la alta volatilidad de la acción en sus primeras sesiones y recomiendan disciplina y prudencia a los inversores.

¡Campana y se acabó! Llega el momento de que SpaceX pase a la acción en el mercado en la que es la mayor salida a bolsa de la historia.

La compañía de Elon Musk sale a cotizar en los 135 dólares en el mercado Nasdaq, y lo hace con una subida del 18% hasta los 160 dólares.

Un arranque espectacular en una salida a bolsa que supera a la de la saudí Aramco y que buscaba captar 75.000 millones de euros, con una valoración para la compañía de casi 1,77 billones de dólares.

La oferta de salida ha recibido más demanda de la que se necesitaba, por lo que está cubierta de sobra. De hecho, en las últimas horas se ha reducido el tramo para inversores minoristas hasta el 20% del total en lugar del 30% inicial.

Estamos ante una Oferta Pública de Venta (OPV) histórica y que representa, además, todo un desafío para el mercado Nasdaq. Sólo se recuerda algo así con el debut bursátil de Facebook en 2012.

Elon Musk

Elon Musk, consejero delegado de SpaceX, ha sido el encargado de tocar la campana para dar comienzo a la sesión de este viernes en el Nasdaq. El empresario ha destacado que "si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ¡Qué locura!".

"Si no lo hacemos, si no hay una nueva empresa que se adentre en el espacio, nunca seremos una civilización verdaderamente espacial", ha afirmado al referirse a la posibilidad de impulsar la vida multiplanetaria, "para crear Star Trek" y convertir en realidad los emocionantes futuros de ciencia ficción que leímos.

"De eso se trata SpaceX: de sacar la ficción de la ciencia ficción y crear un futuro emocionante. Un futuro para todos", ha asegurado.

Desde XTB creen que en estos momentos los inversores lo que hacen es "comprar el futuro" de la compañía, más que un proyecto tangible con resultados consolidados y demostrados.

Elon Musk en una foto de archivo de un evento en Alemania de SpaceX.

"Tiene potencial para convertirse en una de las compañías más relevantes de las próximas décadas, pero también es probable que el camino venga acompañado de una volatilidad considerable", insisten.

Desde Aberdeen creen que estamos ante una compañía que se sitúa a la altura de otros gigantes de la IA, que también van a invertir grandes cantidades en infraestructura de inteligencia artificial.

Ahora bien, para los analistas del grupo la clave del futuro de la compañía estará en comprobar "el rendimiento de la inversión".

Para aquellos inversores que han recibido acciones de SpaceX, la gestión de una posición en un activo tan volátil exige una disciplina extrema. Sobre todo si lo que buscamos es la venta intradiaria tras la salida al mercado.

Ante este escenario, la estrategia intradía debe centrarse en la búsqueda de liquidez inmediata aprovechando los picos de apertura, donde la euforia compradora suele distorsionar el valor real.

Es crucial ejecutar la venta de las acciones adjudicadas bajo un estricto control de stop loss dinámico, evitando quedar atrapados en la reversión media típica de los activos recién cotizados.

Este enfoque busca el momento técnico óptimo y muy importante para quienes buscan asegurar beneficios rápidos antes de que el sentimiento del mercado pierda su inercia inicial.

En cuanto al horizonte de corto plazo, la recomendación se desvía hacia la prudencia operativa.

Tras la euforia de la salida a bolsa, los títulos suelen atravesar una etapa de consolidación de precios, necesaria para establecer soportes sólidos tras el ajuste de valoración inicial.

El análisis de Bolinches

El analista técnico de Invertia, Eduardo Bolinches, asegura que los inversores deben vigilar de cerca la formación de canales alcistas consistentes y evitar el apalancamiento excesivo en esta fase de estabilización.

Mantenerse al margen durante las primeras sesiones de corrección es vital para identificar los niveles donde el mercado finalmente establecerá una base de acumulación robusta para la siguiente fase del ciclo bursátil.

No obstante, cabe la posibilidad de que haya pedido participar en la colocación de SpaceX con una perspectiva de largo plazo. Aquí el análisis cambia radicalmente, enfocándose exclusivamente en los fundamentales del sector aeroespacial.

SpaceX no es solo una empresa tecnológica, sino el pilar de una nueva economía orbital que transformará los servicios de telecomunicaciones y logística global. El inversor con visión a cinco años o más debe ignorar las oscilaciones diarias, que suelen ser irrelevantes frente a la capacidad de la compañía para escalar su tasa de lanzamiento y reducir costes operativos.

Es una apuesta estructural, similar a lo que vimos hace décadas en el sector de las infraestructuras ferroviarias, donde la paciencia será el componente determinante del éxito final.

Independientemente de las intenciones que tenga con la duración de permanencia en la empresa, debe saber que la inclusión de la acción en el Nasdaq 100 marca un hito que todo analista debe tener en cuenta por sus implicaciones mecánicas. Inicialmente, el título entrará bajo un esquema de peso limitado tras los primeros 15 días, diseñado para mitigar la disrupción en la estructura del índice.

Pasado este periodo, se levantarán las restricciones y la acción pasará a cotizar sin límites de capitalización en el selectivo a los 180 días, lo que obligará a un rebalanceo masivo de carteras. Anticiparse a este cambio de peso es fundamental para evitar el impacto de la oferta inelástica que se generará en el mercado secundario.

Finalmente, el efecto de los fondos pasivos y los fondos indexados será el catalizador definitivo para la estabilización del precio.

Cuando estos gigantes institucionales comiencen a comprar de forma automática para replicar la composición del Nasdaq 100, la acción absorberá una demanda constante que tenderá a comprimir su volatilidad, algo que suele ser más estable que lo que observamos habitualmente en valores del mercado local. Este flujo de dinero institucional, al ser inelástico y constante, proporcionará una red de seguridad técnica al título que, con el tiempo, consolidará a SpaceX como una referencia imprescindible en cualquier cartera diversificada global.