¿Es el momento de IAG?

Las claves

Las claves Generado con IA Las acciones de IAG se ven impulsadas por un posible acuerdo de paz en Oriente Medio y la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que reduciría los riesgos asociados al precio del combustible. IAG ha optimizado sus márgenes gracias a una estricta política de reducción de costes, logrando un beneficio de explotación un 77,33% superior al año anterior. El valor ha superado la resistencia de los 5,00 euros, consolidando un soporte técnico y abriendo el camino hacia los máximos anuales de 5,20-5,30 euros por acción. Los indicadores técnicos respaldan la continuidad de la tendencia alcista, con un RSI saludable y un ADX bajo que sugiere potencial para una nueva fase expansiva.

Las acciones de IAG empiezan a despegar y los inversores se preguntan hasta dónde pueden llegar.

Las palabras de Trump sobre la posible paz en Oriente Medio y la apertura del estrecho de Ormuz crean un nuevo escenario donde la compañía se puede ver muy beneficiada. ¿Hasta dónde pueden llegar las acciones de IAG?

Trump está bastante convencido de que el acuerdo de paz con Irán está cerca y esto supone quitar un tapón de las cotizaciones de las empresas de aerolíneas, entre ellas IAG.

De hecho, hasta que no se abra el estrecho todavía hay riesgos de que se cancelen vuelos este verano por escasez de combustible.

Sin embargo, si finalmente el estrecho se abre, este escenario desaparecería y aunque los precios del combustible todavía sigan altos, los riesgos se reducen considerablemente.

Hay que tener en cuenta que alrededor de un 25% de los costes operativos de una aerolínea es el coste del combustible, por lo que aunque IAG tuviera coberturas para el corto plazo, los repuntes de precio suponían una amenaza importante para los márgenes.

A nivel de resultados, el arranque del año dejó claro que el apetito de los consumidores por viajar sigue fuerte.

Márgenes

Los ingresos por pasajeros de IAG repuntaron en un 3,8% interanual, impulsando los ingresos totales del trimestre hasta los 7.181 millones de euros (un avance del 1,9% frente al mismo periodo del año anterior).

Sin embargo, lo verdaderamente destacable de estas cifras se encuentra en la optimización de sus márgenes.

Gracias a una estricta política de reducción de costes operativos, el beneficio de explotación (EBIT) escaló un asombroso 77,33% interanual para situarse en los 351 millones de euros, batiendo en un 23,3% lo que estimaba el consenso de mercado.

Es decir, a pesar de los miedos del mercado, IAG tiene la capacidad de hacer más eficientes sus operaciones incluso en un contexto donde los precios presionan al alza.

Análisis técnico de IAG.

El gráfico diario de IAG muestra una incuestionable estructura de vuelta alcista tras la fuerte corrección sufrida a principios de primavera. La cotización ha dibujado una impecable sucesión de mínimos crecientes, guiada por una directriz alcista de medio plazo que ha culminado con una contundente vela verde del +6,42%.

Este movimiento expansivo ha permitido al holding romper al alza y con volumen la resistencia clave y psicológica de los 5,00 euros, una barrera que había frenado las cotizaciones en repetidas ocasiones.

Asimismo, el comportamiento de las medias móviles de 14 y 28 sesiones, cruzadas al alza y situándose cómodamente por debajo del precio actual, ratifica que los alcistas han tomado el control del sesgo de corto plazo, convirtiendo la antigua resistencia en un sólido suelo operativo.

Desde la perspectiva de los indicadores, el escenario de continuidad alcista cuenta con el respaldo técnico necesario para evitar un agotamiento prematuro. El RSI (14) se ha impulsado hasta los 63,80 puntos, lo que valida la fuerza del movimiento actual pero dejando un margen de recorrido saludable antes de entrar en la zona de sobrecompra estricta (>70).

Por otro lado, la lectura del ADX en unos niveles inusualmente bajos de 13,67 puntos nos revela que el valor viene de una prolongada fase de acumulación y baja volatilidad, lo que dota a esta ruptura de un potencial muy elevado para convertirse en el catalizador de una nueva y potente tendencia alcista.

Con el nivel de los 5,00 euros consolidado como soporte, el camino queda técnicamente despejado para que IAG busque atacar los máximos anuales en la cota de los 5,20 y 5,30 euros por acción.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.