Acciona inicia una prometedora reacción técnica que exige superar los 245,50 euros en cierres

El valor ha rebotado desde la zona de 200 euros y mantiene una directriz alcista, aunque la pérdida de los 231 euros supondría un cambio de tendencia.

La filial de renovables representa cerca del 48% del EBITDA del grupo, por lo que la venta tendría un fuerte impacto en las cuentas de Acciona.

Brookfield y KKR preparan ofertas por Acciona Energía, filial valorada en unos 7.000 millones de euros, impulsando el interés inversor en la matriz.

Acciona experimenta una reacción técnica positiva, con el objetivo de superar los 245,50 euros por acción para confirmar la tendencia alcista.

Washington ha paralizado los ataques planeados contra Irán al aprobarse las condiciones de un plan de pacificación. Por otra parte, hoy se producirá el debut bursátil de SpaceX, un evento que será seguido de cerca en busca de señales sobre la salud del sector tecnológico.

Por su parte, el Ibex 35 está superando máximos históricos tras varias semanas de indecisión cerca de los 18.500 puntos. Entre los valores de su composición destaca el comportamiento de los títulos de Acciona que, junto con su filial, se sitúan en cabeza del selectivo español en los primeros compases de la sesión.

Según se ha sabido, los gigantes de inversión Brookfield y KKR están preparando ofertas por Acciona Energía, valorada en unos 7.000 millones de euros en Bolsa.

Este movimiento responde a una revisión estratégica de la familia Entrecanales, donde la empresa matriz ya está contactando con posibles compradores interesados en adquirir una parte o la totalidad de su filial de energías renovables.

Esta revisión y el interés de estos fondos afectan de forma directa y muy significativa a su matriz, Acciona, ya que es la propietaria mayoritaria de la filial renovable.

Sin embargo, habrá que ver si la posible inyección de liquidez es suficiente para compensar lo que su filial aporta, que representa cerca del 48% del resultado bruto de explotación (EBITDA) global de todo el grupo.

Si analizamos los títulos de Acciona desde el punto de vista técnico, deberemos centrarnos en lo ocurrido en el valor desde el pasado abril de 2025 tras haber consolidado un suelo de mercado a corto y medio plazo.

Justo en la zona de cotización cercana a los 100 euros por título arrancó una secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha permitido a los títulos de Acciona alcanzar máximos históricos el pasado mes de mayo en la zona de los 267,8 euros.

Este desarrollo positivo no ha estado exento de fases de ajuste bastante virulentas, como la que se produjo entre los meses de noviembre y diciembre, y también durante el pasado mes de marzo. Sobre todo esta última fase de ajuste se llevó prácticamente el 23% de su capitalización bursátil en pocas semanas.

Evolución de los títulos de Acciona Eduardo Bolinches TradingView

Pero los alcistas reaccionaron a tiempo desde la zona próxima a los 200 euros por acción, donde se ha consolidado un interesante suelo de mercado.

En su gráfico de medio y largo plazo podemos trazar una directriz alcista iniciada en abril de 2025, pero lo más interesante es que también se puede dibujar una directriz alcista secundaria con mayor pendiente que arranca desde el pasado mes de febrero. Esto muestra que Acciona se ha mantenido fuerte durante estos últimos meses.

En el muy corto plazo, y tras un ajuste correctivo desde la zona de máximos históricos, el valor ha generado un apoyo claro en esta directriz alcista secundaria, justo en la zona de los 233 euros por título, tras haber perforado a la baja el soporte de los 242 euros.

En la sesión de hoy se está produciendo una interesante reacción alcista que ha permitido a los títulos de Acciona abrir un pequeño hueco al alza, recuperando esta zona de soporte perdida (ahora convertida en resistencia) y tantear también el paso de la media móvil de 50 períodos en la zona de los 245 euros por acción.

Estos se consideran niveles clave y determinantes para poder continuar con la reacción alcista.

De esta manera, si ya tenemos títulos de Acciona en cartera, no deberíamos permitir que se produzca un cambio de tendencia principal. Esto implica vigilar que no se pierdan los mínimos de esta misma semana; es decir, la zona de los 231 euros por acción en precios de cierre, en cuyo caso la tendencia alcista se volvería neutral.

Por el contrario, si lo que queremos es plantear algún tipo de estrategia alcista sobre el valor aprovechando el rebote que se está produciendo en la jornada de hoy, deberemos esperar a un cierre semanal por encima de la zona de los 245,50 euros por título.

Esto se corresponde con el paso de la media móvil de 50 períodos, cuya superación eliminaría cualquier barrera u obstáculo en el muy corto plazo y ampliaría el rebote actual. El primer objetivo se sitúa en la zona de los 260 euros y el segundo en los máximos históricos de 267,80 euros por acción.

En cualquier caso, si finalmente se dan las condiciones para implementar esta estrategia, no deberíamos dejar que Acciona pierda el 50% del cuerpo de la vela que se está desplegando hoy, situación que ahora mismo estaría ubicada en los 244 euros por acción, donde colocaremos la correspondiente orden de protección.

Perder esta zona implicaría una falsa ruptura de la media móvil, lo que mantendría las implicaciones bajistas o correctivas. A favor del rebote, contamos con unas medias móviles con pendiente alcista y altos niveles de sobreventa acumulados.