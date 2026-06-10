Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 esperará el importante dato de IPC estadounidense para intentar rebotar

- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,27%, situándose en los 18.174,7 puntos marcando además mínimos intradiarios tras casi haber testeado la parte superior del rango en el que viene moviéndose el selectivo español desde hace un par de semanas.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a relajarse y regresa a la zona clave de soportes que se encuentra en torno a los 90 dólares.

- El euro continúa con la lenta recuperación y ahora pelea por reconquistar los 1,1550 dólares por euro.

- El oro no puede mantener los 4.200 dólares y vuelve a acercarse a sus mínimos del pasado 23 de marzo cuando marcó un precio mínimo en los 4.099,08 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, no puede mantener las ganancias del pasado fin de semana y parece que eliminará la totalidad de dichas ganancias regresando a la zona de los 59.100 dólares.