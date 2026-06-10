Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 esperará el importante dato de IPC estadounidense para intentar rebotar
Las caídas generalizadas en los mercados asiáticos añaden más presión bajista.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este martes con una caída del 0,27%, situándose en los 18.174,7 puntos marcando además mínimos intradiarios tras casi haber testeado la parte superior del rango en el que viene moviéndose el selectivo español desde hace un par de semanas.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, vuelve a relajarse y regresa a la zona clave de soportes que se encuentra en torno a los 90 dólares.
- El euro continúa con la lenta recuperación y ahora pelea por reconquistar los 1,1550 dólares por euro.
- El oro no puede mantener los 4.200 dólares y vuelve a acercarse a sus mínimos del pasado 23 de marzo cuando marcó un precio mínimo en los 4.099,08 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, no puede mantener las ganancias del pasado fin de semana y parece que eliminará la totalidad de dichas ganancias regresando a la zona de los 59.100 dólares.
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La brecha entre la volatilidad del índice y la volatilidad de acciones individuales se está ampliando rápidamente
La volatilidad implícita a 3 meses del promedio de una acción individual del S&P 500 ha alcanzado aproximadamente 40 puntos, el nivel más alto desde las caídas del mercado de marzo-abril de 2025.
Esta métrica ha aumentado en más de 10 puntos desde el comienzo de 2026 y también se encuentra en el segundo nivel más alto desde la pandemia de 2020.
Una volatilidad en estos niveles señala un estrés extremo en las acciones individuales que se negocian dentro del mercado.
Al mismo tiempo, la volatilidad implícita del S&P 500 se mantiene cerca de los 15 puntos, muy por debajo de los períodos elevados anteriores.
Esto ocurre mientras las acciones de mega capitalización dominan el peso del índice, suprimiendo la volatilidad general y enmascarando la debilidad subyacente lo que nos deja como conclusión que el mercado es cada vez más volátil bajo la superficie.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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China compró más de 10 toneladas de oro en mayo, la mayor adición mensual desde enero de 2025
Esto se suma a las más de 8 toneladas adquiridas en abril, marcando su tercera compra neta mensual consecutiva.
China viene comprando oro durante 19 meses consecutivos, la racha más larga desde al menos 2015, cuando su banco central comenzó a publicar datos más regulares sobre sus reservas de oro. Esto eleva las reservas oficiales de oro de China hasta el récord de 2.331 toneladas, equivalentes a más del 9% de sus reservas totales de divisas.
El país también es el tercer mayor comprador de bancos centrales en lo que va del año, después de Polonia y Uzbekistán, con un total de más de 27 toneladas añadidas.
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Datos de inflación en China
El IPC de China (Y/Y) de mayo queda en el 1,2% frente al esperado del 1,3% y del 1,2% del mes anterior.
- IPC básico (Y/Y) queda en el 1,1% frente al esperado del 1,2% y del 1,2% del mes anterior y el IPP (Y/Y) queda en el 3,9% que era lo esperado con el 2,8% del mes anterior.
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Datos de inflación mayorista en Japón
El índice de precios al productor (IPP) de Japón en el mes de mayo queda en el +0,9% frente a la subida esperada del 0,8% y del 2,3% del mes anterior.
El IPP interanual queda con una subida del 6,3% frente al esperado del 5,6% y del 4,9% del mes anterior.
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Clara sobredemanda en la Opv de SpaceX
La demanda en la salida a bolsa de SpaceX se acerca a una sobresuscripción de 4 veces según informa Reuters.
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Claves para la sesión de hoy