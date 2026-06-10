Endesa busca superar la media móvil de 50 períodos para dar continuidad a su rebote técnico

Se recomienda mantener posiciones en Endesa mientras no pierda los 36 euros, con objetivos en los 37,60 y 38,65 euros y un stop loss ajustado bajo los 36,27 euros.

La acción muestra un comportamiento alcista a medio y largo plazo, con fases de consolidación y soportes relevantes en los 35,50 y 36 euros.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha autorizado a Enel Green Power a desarrollar 406 MW renovables en el Nudo Mudéjar, lejos de los 1.800 MW previstos inicialmente.

Los inversores en Europa parecen ignorar el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio entre EEUU e Irán. Actualmente, la prioridad de los mercados es conocer las cifras de inflación estadounidenses que se publicarán este miércoles, las cuales servirán para medir el impacto real de la crisis geopolítica.

Por su parte, el Ibex 35, que en la víspera no pudo terminar en positivo, esperará el dato del IPC para intentar de nuevo el rebote. Analizando lo que ocurre entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Endesa.

Hay un hecho fundamental que está influyendo en el desarrollo de la cotización de la eléctrica: el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha autorizado oficialmente a Enel Green Power (filial de Endesa) a desarrollar 406 MW de potencia renovable y almacenamiento en el Nudo Mudéjar de Andorra (Teruel).

Esta cifra supone un recorte drástico frente a los 1.800 MW inicialmente previstos debido al impacto ambiental determinado el pasado mes de febrero. Los megavatios restantes se repartirán entre otros participantes del concurso con el objetivo de aprovechar la capacidad que dejó la antigua central térmica de la zona, clausurada hace seis años.

Si atendemos a razones puramente técnicas, observamos en los títulos de Endesa un desarrollo muy positivo a medio y largo plazo. Una sucesión de mínimos y máximos crecientes en forma de "diente de sierra" ha ido impulsando el precio de sus acciones de forma constante.

Este comportamiento alcista ha venido siempre acompañado de su directriz o zona de mínimos crecientes, donde los títulos de la eléctrica han ido rompiendo resistencias cada vez que se interponía alguna zona importante en su camino.

A pesar de los altibajos, el comportamiento técnico se ha visto favorecido por varias fases de consolidación de niveles, como las que ocurrieron a mediados de 2025 y a principios de este 2026, tras las cuales el valor reanudó su avance.

Tras alcanzar la zona de máximos históricos en formato intradiario en la jornada del pasado jueves 23 de abril, el valor inició una fase de retroceso o ajuste importante. Este movimiento llevó el precio de sus títulos a buscar la zona de los 35,50 euros, donde constituyó un soporte de mercado bastante relevante.

Sin embargo, durante este proceso de caídas se perforó a la baja la media móvil de 50 períodos, que está constituyendo ahora mismo un nivel dinámico clave que está frenando su avance.

Evolución de las acciones de Endesa.png Eduardo Bolinches TradingView

En un contexto como el actual, donde la volatilidad es elevada, los inversores se muestran cautelosos y la burbuja de las alzas tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial comienza a desinflarse, el dinero busca refugio en valores defensivos. En este sentido, Endesa se perfila como uno de los favoritos donde podría trasvasarse el capital proveniente de sectores algo más agotados.

Técnicamente, Endesa se enfrenta ahora mismo al paso de la media móvil de 50 sesiones, situada en la zona de los 37 euros por acción, un nivel que está provocando una detención de la reacción alcista en el muy corto plazo.

Al momento de redactar estas líneas, el valor se encuentra superando, aunque por muy poco, esta resistencia dinámica. Esto constituye una señal muy positiva, ya que consolidar dicha cota llevaría a Endesa a buscar las siguientes zonas de resistencia e incluso los máximos históricos alcanzados en abril, donde formó una estructura de doble techo cerca de los 38,65 euros.

Por otra parte, el conjunto de sus tres medias móviles más representativas mantiene una pendiente alcista. Esto es un factor a favor para que el valor siga avanzando, a pesar de que ya contamos con unos niveles de sobrecompra que comienzan a ser excesivos; históricamente, esto no ha sido un impedimento insalvable para el valor.

Con este escenario técnico sobre la mesa, si ya se tienen títulos de Endesa en cartera, lo más aconsejable es mantener posiciones en tanto en cuanto el valor no caiga por debajo del soporte de los 36 euros por acción.

Hacerlo devolvería a los títulos a buscar apoyo en la directriz alcista de largo plazo, cerca de la zona de los 35 euros, por donde también pasa un soporte horizontal correspondiente a la media móvil de 100 sesiones y empeoraría sensiblemente su gráfico.

Para quienes no tengan títulos de Endesa, este podría ser un activo atractivo para el muy corto plazo. Para confirmar la entrada, tendríamos que ver dos cierres diarios consecutivos (o uno semanal) por encima de los 37 euros.

Esto impulsaría el precio hacia la primera resistencia horizontal intermedia situada en los 37,60 euros y, por encima de ahí, hacia la zona de máximos históricos en los 38,65 euros. Consideraremos estas dos zonas como el primer y segundo objetivo de la estrategia.

Por último, con el fin de limitar riesgos ante cualquier giro inesperado de un mercado que últimamente se mueve a golpe de titular, estableceremos una orden de protección o stop loss por debajo de los mínimos de la jornada de ayer, es decir, por debajo de los 36,27 euros por título. Se trata de un stop muy ceñido que nos permitirá controlar el riesgo.