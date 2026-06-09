El valor de las operaciones de M&A en España se desploma un 70% en mayo y cae a su peor nivel de los últimos trece meses

Las inversiones outbound de empresas españolas en el extranjero sumaron 18.205 millones, siendo Estados Unidos el principal destino.

El número de transacciones también descendió: en mayo se completaron 194 operaciones frente a las 283 del mismo mes del año anterior.

El acumulado de inversión en los primeros cinco meses del año fue de 47.347 millones, pero se observa una fuerte ralentización desde el inicio de la guerra de Irán.

El valor de las operaciones de M&A en España cayó un 70% en mayo, alcanzando su nivel más bajo en trece meses con 3.747 millones de euros.

El valor agregado de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), private equity, venture capital y asset acquisitions llegó a los 3.747 millones en el mercado español durante el mes de mayo.

El último informe de TTR data indica que estamos ante la cifra más baja desde abril del año pasado (2.737 millones) y un 69% por debajo de los 12.170 millones registrados en mayo de 2025.

Un balance agridulce porque mientras el crecimiento acumulado de los primeros cinco meses del año fue del 27%, con un volumen de inversión que llegó hasta los 47.347 millones; al mismo tiempo se aprecia una importante ralentización desde el comienzo de la guerra de Irán.

Si sumamos los datos de marzo a mayo de 2025 vemos que la inversión en M&A fue de unos 22.000 millones, mientras que en igual periodo de este 2026 se ha producido una inversión de unos 14.400 millones.

Los datos de marzo y abril mostraban que el mercado de las fusiones y adquisiciones había logrado ser inmune a las turbulencias de los mercados y de la guerra, pero mayo ha confirmado una tendencia a la baja.

En marzo se registró una inversión en M&A de 5.800 millones, en abril de 4.900 millones y en mayo de 3.700 millones. Una ralentización progresiva que ya comienza a acusar el impacto de la guerra de Irán y de un conflicto que se extiende por más de tres meses.

Dicho de otro modo, el 70% de todo el movimiento agregado del M&A en España se produjo entre enero y febrero de este año, cuando todavía no había guerra en Oriente Próximo.

Al mismo tiempo, por número de transacciones sí que se ha producido una importante reducción a lo largo de todo el año. En mayo se completaron 194 frente a las 283 de igual mes del año pasado.

Desde el comienzo de la guerra se produjeron 269 en marzo y 244 en abril. Y en lo que va de año se han registrado 1.200, un 14% menos desde enero.

¿Qué supone esto? Los analistas tienen versiones contradictorias de este comportamiento. Algunos creen que es una coyuntura pasajera y que, en la medida en que se den pasos para acabar con la guerra, estamos a tiempo de que este año pueda vivirse un récord de este tipo de inversión, no solo a nivel mundial, sino también en España.

De hecho, el volumen de crecimiento del 27,9% en los primeros cinco meses del año es un buen aliciente para que la segunda parte del año pueda ser igual de positiva que los primeros dos meses de este año.

Otro síntoma que se considera positivo es la relación inversora con empresas de Estados Unidos, pese a las turbulencias internacionales y los aparentes problemas diplomáticos entre Madrid y Washington.

Respecto de las operaciones outbound, de empresas españolas en el extranjero, el valor alcanzó los 18.205 millones, de los que 10.700 millones -más de la mitad- tuvieron como destino Estados Unidos.

Por tipo de sector

Del lado contrario, se ha producido un comportamiento similar. En total, 19.644 millones llegaron a España en los primeros cinco meses del año. Y de ellas 6.900 millones lo hicieron desde Estados Unidos, frente a los 5.750 millones de Alemania y otros 5.780 millones provenientes de Suecia.

Estas cifras registran la suma total de operaciones de M&A, pero además de private equity (capital privado o de riesgo), venture capital (financiación privada dirigida a startups y empresas pequeñas de corte tecnológico) y asset acquisitions (compra de activos específicos).

Por sector, en los primeros cinco meses del año el M&A sumó 27.479 millones de euros, de los que 5.446 corresponden a operaciones completamente cerradas en el periodo.

El private equity llegó a los 11.601 millones entre enero y mayo con transacciones completadas por valor de 2.120 millones y el venture capital creció hasta los 2.902 millones y 1.661 millones en transacciones completadas.

En tanto, la adquisición de activos se situó en los 5.365 millones y llegó a completar transacciones por valor de 4.171 millones.