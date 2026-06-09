El Tesoro coloca 2.962 millones en letras a 3 y 9 meses con rentabilidad superior al 2,2%

El Tesoro prevé necesidades de financiación de 55.000 millones de euros para 2026, igual que en 2025, y total de emisiones brutas de 285.693 millones.

La rentabilidad marginal de las letras a tres meses se situó en el 2,244% y la de nueve meses en el 2,524%, los niveles más altos en más de un año.

La demanda de los inversores ha superado ampliamente la oferta, alcanzando los 6.997 millones de euros.

El Tesoro español ha colocado 2.962 millones de euros en letras a 3 y 9 meses con rentabilidades superiores al 2,2%.

El Tesoro Público español ha colocado este martes 2.962,13 millones de euros en una nueva subasta de letras a tres y nueve meses, en el rango medio previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad ofrecida a inversores a los niveles más altos en más de un año.

En esta tercera subasta del mes de junio, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 6.997,5 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 663,78 millones de euros en letras a tres meses, y el interés marginal se ha colocado en el 2,244%, por encima del 2,163% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde marzo de 2025.

La demanda ha superado los 2.668 millones de euros.

En la subasta a nueve meses, se han adjudicado 2.298,35 millones de euros, más que el importe de 4.328,56 millones demandado por los inversores, y la rentabilidad media se ha situado en 2,524%, más elevado que el 2,521% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más elevado desde noviembre de 2024.

Esta ha sido la última subasta que se celebrará antes de que este próximo jueves, 11 de junio, el Consejo del Banco Central Europeo tome la previsible decisión, según los economistas, de elevar los tipos de interés para atajar la subida de precios como consecuencia de la guerra en Oriente Medio.

Tras esta subasta, el Tesoro regresará a los mercados la próxima semana, el día 18 de junio, y cerrará las emisiones de este mes con la adjudicación de bonos y obligaciones del Estado.

Emisiones netas

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.