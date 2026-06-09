La salida a bolsa de SpaceX superará a la de Saudi Aramco como la mayor de la historia: dónde comprar sus acciones

Bancos y brókeres como Santander, Revolut, Trade Republic, DeGiro y otros permitirán a inversores minoristas comprar acciones de SpaceX en su debut bursátil.

Elon Musk mantendrá el control de la compañía tras la salida a bolsa, con un 85,1% del poder de voto y aproximadamente la mitad de la empresa.

La valoración esperada de SpaceX alcanzará 1,77 billones de dólares, colocándola entre las diez empresas más valiosas del mundo, por encima de Meta, Inditex o Tesla.

SpaceX saldrá a bolsa el 12 de junio con un precio de 135 dólares por acción y busca captar hasta 75.000 millones de dólares, superando la histórica OPV de Saudi Aramco.

La salida a bolsa de SpaceX, si nada descarrila de aquí al viernes, será la mayor de la historia. La empresa de cohetes y naves espaciales de Elon Musk llevará a cabo su opv el viernes 12 de junio, habiendo fijado un precio de salida de 135 dólares por acción y buscando captar hasta 75.000 millones de dólares.

De concretarse estos términos, la valoración esperada de la compañía llegaría los 1,77 billones de dólares, ligeramente por encima de los 1,7 billones de capitalización bursátil que logró la petrolera Saudi Aramco con su debut en diciembre de 2019, cuando recaudó 29.400 millones.

Las otras dos mayores salidas a bolsa de la historia, la de Alibaba y la de SoftBank, se alejan mucho de las cifras anteriores: la compañía china de comercio electrónico fue valorada en 231.000 millones de dólares y el conglomerado japonés de tecnología e inversión, en 63.000 millones.

De hecho, nada más salir a bolsa, SpaceX se colocará dentro de las diez empresas más valiosas del mundo por capitalización de mercado, por encima de compañías tan destacadas como Broadcom, Inditex, Meta o la propia Tesla, también de Elon Musk.

No obstante, y pese a tales magnitudes, todavía le quedaría mucho recorrido hasta alcanzar la valoración de gigantes como Nvidia (5,1 billones de dólares), Apple (4,6 billones) o Alphabet (4,4 billones).

SpaceX ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq. La empresa de Musk diseña, fabrica, lanza y opera productos y servicios basados en tecnologías de vanguardia, incluidos los cohetes y las naves espaciales más avanzados del mundo.

La compañía cuenta con dos tipos de acciones: tipo A, que otorgan un derecho a voto por acción; y tipo B, que dan diez derechos de voto por título.

Musk tiene actualmente el 12,3% de las acciones tipo A, mientras que acumula el 93,6% de las acciones tipo B. Por tanto, posee un poder de voto del 85,1% y alrededor de la mitad de la compañía. "Tras la salida a bolsa, seguirá manteniendo unos números muy similares, con capacidad para tener total control de la empresa, dado que las acciones que cotizarán serán las de tipo A", resaltan desde xtb.

"El punto es claro: Musk quiere recaudar dinero", según el bróker. El magnate dejará que otros inversores tengan exposición a la evolución de la compañía, pero él mantendrá todo el control. De ahí que el capital flotante de SpaceX será de alrededor del 4%.

Acceso de los minoristas

Ante el gran interés despertado entre los inversores, sobre todo entre los minoristas, numerosos bancos y brókeres han abierto sus plataformas a la reserva de acciones para la opv del viernes en función de la demanda recibida.

En el caso de España, Santander hace de coordinador minorista. Entre las entidades que permitirán comprar las acciones de SpaceX en su salto al parqué, se encuentran Revolut, Trade Republic, DeGiro, xtb, Kraken, GVC Gaesco, Renta 4 Banco, Interactive Brokers o el propio Santander.

Incluso, es posible que en los próximos días alguno más se adhiera a esta lista.

SpaceX es el mayor socio de lanzamientos de la NASA tras el fin del programa de transbordadores, opera la constelación de satélites de Internet Starlink -con cerca de 10.000 unidades en órbita- y ha absorbido xAI, la unidad de inteligencia artificial de Musk que alberga el modelo Grok y que previamente integró la red social X (la antigua Twitter).

"Las mayores salidas a bolsa de la última década han tenido lugar en los mercados estadounidenses, y durante mucho tiempo han estado fuera del alcance de los inversores minoristas europeos. Eso está empezando a cambiar, ya que tanto los reguladores como las empresas están creando vías para que los inversores particulares puedan acceder a ofertas públicas a través de intermediarios autorizados que gestionan su participación en la operación", pone en contexto Dmitry Petrov, director general de Wealth & Trading de Revolut.