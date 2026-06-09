Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado

El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,66%, situándose en los 18.223,1 puntos en una sesión en la que estuvimos mucho más arriba, pero no se pudo afianzar la ganancia de cara al cierre de la sesión.

En Wall Street las correcciones del viernes dieron paso a una reacción alcista, pero al igual que ocurriese con el selectivo español, los cierres de los principales índices estadounidenses quedaron muy alejados de los máximos intradiarios.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 12,40 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos nuestro stop loss hasta los 11,70 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,07 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros. Mantenemos el stop loss en los 15,80 euros en base cierres.