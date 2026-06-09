Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá una nueva oportunidad para atacar los 18.400 puntos

- El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,66%, situándose en los 18.223,1 puntos en una sesión en la que estuvimos mucho más arriba, pero no se pudo afianzar la ganancia de cara al cierre de la sesión.

-El precio del petróleo continúa lateralizado por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 97,20 dólares y que actúa como resistencia.

- El precio del oro marcó ayer un nuevo mínimo antes de recuperar sus pérdidas y hoy deberíamos ver una continuidad en la recuperación de los precios.

- El par EURUSD continúa con la reacción alcista tras apoyarse en los 1,15 dólares por euro.

- El precio del bitcóin muestra problemas para estirar la reacción alcista más allá de los 63.300 dólares.