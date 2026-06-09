Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 tendrá una nueva oportunidad para atacar los 18.400 puntos
Tras el fracaso de ayer a la hora de mantener las ganancias de la mañana, hoy tendremos una nueva oportunidad.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró este lunes con una caída del 0,66%, situándose en los 18.223,1 puntos en una sesión en la que estuvimos mucho más arriba, pero no se pudo afianzar la ganancia de cara al cierre de la sesión.
-El precio del petróleo continúa lateralizado por debajo de la media móvil de medio plazo que pasa por los 97,20 dólares y que actúa como resistencia.
- El precio del oro marcó ayer un nuevo mínimo antes de recuperar sus pérdidas y hoy deberíamos ver una continuidad en la recuperación de los precios.
- El par EURUSD continúa con la reacción alcista tras apoyarse en los 1,15 dólares por euro.
- El precio del bitcóin muestra problemas para estirar la reacción alcista más allá de los 63.300 dólares.
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Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
Aquí tienen el detalle de mi cartera de acciones para la sesión de hoy.
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El índice KOSPI de Corea del Sur recupera la totalidad de las caídas del viernes pasado
El índice KOSPI de Corea del Sur amplía sus ganancias intradía hasta el 8,3% y se coloca por encima de los 8.100 puntos.
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Niveles operativos de los valores del Ibex 35
Aquí tienen los niveles operativos de los valores que componen el selectivo español.
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Cathie Wood dice que SpaceX tiene una gran ventaja
Cathie Wood dijo que SpaceX tiene una “ventaja de 10 años” en cohetes reutilizables mientras competidores como Blue Origin aún luchan por realizar relanzamientos con éxito.
También dijo que la rentabilidad de Starlink podría ser “asombrosa” a medida que SpaceX escala su negocio de internet satelital.
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Alianza estratégica de Alibaba
Alibaba dice que está en conversaciones con una empresa estatal de energía nuclear central para explorar pequeños reactores modulares (SMR) para la energía de centros de datos.
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Declaraciones del ministro de Economía de Japón
El ministro de Economía de Japón, Minoru Kiuchi, dice que "el aumento de las tasas de interés puede afectar a la economía a través de múltiples canales, por lo que es fundamental seguir de cerca la situación". Y añade que espera que el Banco de Japón siga cooperando con el gobierno, según una declaración conjunta sobre la lucha contra la deflación.
Afirma que "los tipos de interés a largo plazo están determinados por los mercados a través de diversos factores, entre ellos la oferta y la demanda, y una recuperación económica sostenida".
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Gran dato de la balanza comercial de China
La balanza comercial de China en mayo ha quedado en los 105.430 millones de dólares frente a los 92.100 millones de dólares estimados y los 84.800 millones de dólares del mes anterior.
Las exportaciones (Y/Y) suben un 19,4% frente al estimado del 15,0% y del 14,1% del mes anterior mientras que las importaciones (Y/Y) suben un 27,4% frente al 25,0% estimado y del 25,3% del mes anterior.
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Claves para la sesión de hoy