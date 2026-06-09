Banco Santander trata de reabsorber las ventas cerca del soporte crítico de los 10,50 euros

Para tomar posiciones alcistas, se recomienda esperar a una ruptura al alza de los 10,95 euros, con objetivos en 11,13 y 11,35 euros por acción.

La estrategia aconseja mantener posiciones mientras no se pierda la zona de los 10 euros, y señala oportunidades de compra especulativa cerca del soporte de 10,50 euros.

El valor cotiza actualmente en un rango lateral entre los 10,50 y los 10,95 euros, con presión bajista desde la parte alta y reacción en el soporte.

Banco Santander mantiene una tendencia alcista, apoyada en una directriz de mínimos crecientes desde marzo de 2025 y la media móvil de 200 periodos.

Los mercados financieros se muestran esquivos a tomar posiciones claras, pendientes de evaluar el verdadero alcance económico que pueda derivarse de las tensiones bélicas en Oriente Medio que involucran a Irán, EEUU e Israel.

Por su parte, el Ibex 35 tendrá hoy martes una nueva oportunidad para poder atacar los 18.400 puntos tras la última sesión, en la que se dejó un 0,66%. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones del Banco Santander.

Y es que Santander Seguros ha reconfigurado su estrategia en España con el objetivo de acelerar su crecimiento. Este nuevo enfoque evoluciona hacia un modelo de alta especialización, diseñado para respaldar a los usuarios en sus metas de ahorro, previsión para la jubilación y protección integral en cada etapa vital.

La transformación se alinea con la hoja de ruta global del Grupo Santander, que sitúa el ámbito del retiro como un pilar de desarrollo clave. Esta visión ya fue anticipada en el Investor Day de Londres, donde se desglosó el Plan Estratégico de la entidad para el periodo 2026-2028.

Este hecho está permitiendo que los alcistas tomen posiciones hoy en Banco Santander, al menos así se ha visto en los primeros compases de la jornada.

Hablar de esta cotizada es hacerlo de un valor muy alcista, tanto para el corto y medio como también para el largo plazo. Banco Santander ha desarrollado una estructura de mínimos crecientes iniciada desde el pasado mes de marzo de 2025, justo en la zona próxima a los 4,5 euros por acción.

A partir de ahí, podemos incluso dibujar una directriz alcista que ha permitido al valor seguir avanzando de forma clara hasta alcanzar unos máximos históricos, en formato intradiario, el pasado 3 de febrero en la zona de los 11,13 euros por acción.

Desde ese nivel, los títulos de Banco Santander han acometido una fase de ajuste importante, pero siempre manteniendo a raya la directriz alcista o zona de mínimos crecientes que ha permitido aguantar el envite de los alcistas, junto con la presencia, muy cerca de ahí, de la media móvil de 200 periodos que ha apoyado el precio en todo momento.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

Pero hay algo importante en el gráfico de Banco Santander, y es lo que ha ocurrido en el valor desde principios del pasado mes de abril. Desde la zona de los 9,85 euros se abrió un importante hueco al alza que ha permitido un desarrollo positivo de sus acciones durante los últimos meses.

Este hecho ha permitido al valor situarse también por encima de la media móvil de corto y de medio plazo, buscando, en los últimos meses, hasta en dos ocasiones el alcance de la zona de los 11 euros por acción, algo que no consiguió finalmente.

En el muy corto plazo, Banco Santander está desarrollando un pequeño lateral de consolidación de niveles que va desde la zona de los 10,50 hasta la zona de los 10,95 euros en la parte más alta. Se aprecia cierta presión a la baja desde la parte alta de este lateral y, en las dos últimas sesiones, una reacción en pleno soporte.

De esta manera, si ya tenemos acciones de Banco Santander, en ningún momento permitiremos que pierda la directriz alcista de largo plazo que pasa por la zona de los 10,10 euros.

Así pues, estableceremos un filtro en los 10 euros; por debajo de ahí, el valor invitaría a deshacer posiciones. Mientras Banco Santander siga por encima de los 10 euros, se puede mantener en cartera sin problemas.

Pero si lo que queremos es buscar algún tipo de posicionamiento alcista en el valor, esperaremos a dos escenarios bien diferentes.

El primero de ellos es que Banco Santander se dirija de nuevo a buscar el soporte de los 10,50 euros, en cuyo caso podríamos iniciar algún tipo de compra especulativa aprovechando que los niveles de sobrecompra estarán muy aliviados en ese momento, estableciendo una orden de protección por debajo de 10,35 euros y un objetivo en 10,95 euros.

En cambio, si la reacción alcista que se está produciendo en los primeros compases de la sesión de hoy sigue en las próximas jornadas y el valor no toca el soporte de los 10,50 euros, esperaremos a una resolución al alza con una ruptura de la zona de los 10,95 euros para iniciar cobertura, buscando un primer objetivo en 11,13 euros y un segundo objetivo cerca de la zona de los 11,35 euros por acción como meta algo más ambiciosa.

En este caso, la orden de protección la colocaríamos por debajo de 10,75 euros con el fin de limitar riesgos en caso de un giro o vuelta del mercado en nuestra contra.