Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se enfrenta a una jornada correctiva como respuesta a las caídas en Asia y Wall Street

- El Ibex 35 cerró el viernes de la semana pasada con una subida del 0,38%, situándose en los 18.344,9 puntos en una sesión en la que pudimos ver los 18.500 puntos, pero el mal comportamiento del mercado estadounidense nos dejó con un cierre muy alejado de ellos.

- En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, añade más presión bajista a los mercados por un aumento de la tensión en Oriente Medio.

- El precio del oro continúa con su caída del viernes y ahora amenaza con la pérdida de los 4.300 dólares.

- El par EURUSD se aferra a la zona de los 1,15 dólares por euro para evitar seguir subiendo.

- El precio del bitcóin, que rebotó a lo largo de este pasado fin de semana, vuelve a corregir y pierde los 62.500 dólares.