Trade Republic ofrece a los inversores minoristas acceso directo a salidas a bolsa como la de SpaceX

La valoración de SpaceX podría superar los 1,7 billones de dólares tras la operación, abriendo a minoristas una oportunidad antes reservada a grandes inversores.

SpaceX debutará en Nasdaq el 12 de junio, con un precio de salida de 135 dólares por acción y busca captar hasta 75.000 millones de dólares.

La suscripción a estas salidas a bolsa se realiza desde la app, con asignación proporcional según demanda y una comisión de un euro por orden.

Trade Republic permite a inversores minoristas en España y Europa acceder directamente a salidas a bolsa, comenzando con la OPV de SpaceX.

Trade Republic revoluciona la inversión en bolsa. El neobanco germano, que ahora paga un 3,04% TAE por su cuenta remunerada y tiene a Brad Pitt como embajador de marca, permite desde este viernes a los inversores minoristas en España y Europa participar directamente en determinadas salidas a bolsa. La primera de ellas, la del gigante SpaceX de Elon Musk.

Para ésta y futuras salidas a bolsa (mediante opv u ops), los clientes podrán suscribirse directamente desde la app antes de que las acciones comiencen a cotizar.

La asignación se realizará de forma proporcional según demanda y el volumen solicitado por cada cliente, y al precio oficial de adjudicación.

"Los inversores minoristas han transformado profundamente el mercado de capitales europeo. Sin embargo, oportunidades de inversión como las salidas a bolsa han permanecido, en muchos casos, reservadas exclusivamente a inversores institucionales", afirma Christian Hecker, cofundador de Trade Republic. "Ahora estamos cambiando eso".

Los clientes únicamente pagarán la comisión de liquidación de un euro por orden para participar.

En el caso de SpaceX, ha solicitado cotizar sus acciones ordinarias en el Nasdaq. La empresa de Musk diseña, fabrica, lanza y opera productos y servicios basados en tecnologías de vanguardia, incluidos los cohetes y las naves espaciales más avanzados del mundo.

Como resalta Trade Republic en su plataforma, "SpaceX es la única empresa que está construyendo la infraestructura integrada de hardware y software del futuro en los ámbitos del espacio, la conectividad y la IA".

SpaceX realizará su histórica opv el viernes 12 de junio, habiendo fijado un precio de salida de 135 dólares por acción y buscando captar hasta 75.000 millones de dólares. De concretarse estos términos, la valoración esperada de la compañía superaría los 1,7 billones de dólares.