Puig entra en modo recuperación

Las claves

Las claves Generado con IA Las acciones de Puig cayeron tras romperse la fusión con Estée Lauder, pero han mostrado un leve rebote del 5%. Puig está creciendo con fuerza en Asia-Pacífico, donde sus ingresos aumentaron un 26,1% en el primer trimestre de 2026, aunque esta región solo representa el 11% de sus ventas. La decisión de no fusionarse favoreció a los accionistas minoritarios, ya que el precio ofrecido se consideraba infravalorado para la compañía. El análisis técnico muestra un escenario alcista para Puig tras superar soportes clave, con posibles objetivos en los 16,86 y 17,50 euros por acción.

Las acciones de Puig sufrieron una fuerte caída después del fracaso de la fusión con Estée Lauder y aunque desde entonces han tenido un leve rebote, el mercado sigue sin fiarse del todo de la nueva situación. ¿Sigue teniendo potencial Puig?

Con la ruptura de las negociaciones de Estée Lauder y Puig se eliminó el catalizador que había tenido la española en este 2026. De hecho, el rebote posterior a la caída apenas roza el 5%.

Pero esto no significa que sea una mala noticia para Puig. Aunque la fusión tenía lógica de negocio, la integración de dos grupos también trae riesgos. Además, nos enfrentamos al problema del precio.

Puig cuenta con fragancias dentro del top 10 más vendidas del mundo, mientras que está experimentando un crecimiento muy fuerte en Asia-Pacífico. Este es uno de los mercados más grandes de belleza, copando al menos un tercio de los ingresos del sector.

Sin embargo, esta región tan solo representa un 11% de los ingresos de Puig, lo que indica una infraponderación.

Pensamos que esta discordancia se irá reduciendo poco a poco ya que en el primer trimestre del 2026 sus ingresos crecieron un 26,1% a tipo de cambio constante dentro de esta región.

Para los accionistas minoritarios que no se realizara la fusión fue incluso una buena noticia. Hablamos de que un precio por debajo de 22 euros infravaloraba a la compañía y habría supuesto una destrucción de valor para el accionista.

Por suerte, la directiva ha actuado pensando en el valor a largo plazo y no en el prestigio que habría conseguido con una fusión de tal calibre.

Por todo ello, es importantísimo tener una alineación de intereses entre la directiva y los accionistas y cuando se trata de un grupo familiar esto puede ser más fácil de conseguir.

Escenario alcista

El gráfico diario de Puig muestra una notable estructura de recuperación que fundamenta un claro sesgo alcista a corto plazo. Tras marcar un suelo temporal en la zona de soporte de los 15,24 euros, la cotización ha desarrollado un potente impulso al alza, escalando con firmeza hasta los 16,050 euros.

Este movimiento vertical denota una fuerte entrada de presión compradora y un rechazo inmediato de los niveles inferiores, posicionando al activo a las puertas de perforar la media móvil simple de 14 períodos (SMA 14, en amarillo), actualmente situada en los 16,156 euros.

Análisis técnico Puig

La validación definitiva de este escenario alcista pasa por la superación de la resistencia horizontal inmediata delimitada por la línea naranja superior. Una ruptura consolidada por encima de este nivel y de la SMA 14 confirmará el cambio de dinámica de corto plazo, teniendo como primer objetivo técnico alcista la media móvil de 28 períodos (SMA 28, en morado) en los 16,858 euros y, posteriormente, la zona de resistencia previa en los 17,50 euros.

Con el indicador ADX reflejando una estabilización y pérdida de fuerza de la tendencia bajista anterior, el camino de menor resistencia para el valor se inclina a favor de los compradores.

*** Javier Cabrera es analista de XTB.