Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado

El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una subida del 0,55%, situándose en los 18.276,0 puntos que nos permite recuperar gran parte de las caídas de la sesión previa a falta de ver si hoy podemos conseguir cerrar el saldo semanal en positivo.

En Wall Street también vimos ganancias aunque no en todos los índices ya que fueron desde los nuevos máximos históricos del Dow Jones hasta una leve caída en el Nasdaq 100.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 12 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Subimos el stop loss hasta los 11,52 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Cerró en los 16,46 euros y estamos dentro desde los 16,22 euros por lo movemos nuestro stop loss inicial hasta los 15,80 euros en base cierres.