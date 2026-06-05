El Ibex 35 coge fuerzas cerca de nuevos máximos históricos gracias a las negociaciones de paz en Oriente Medio

El empleo en Estados Unidos supera previsiones y mejora el clima económico global, aunque persisten dudas en las bolsas europeas.

Las negociaciones de paz en Oriente Medio y la bajada del precio del petróleo impulsan al mercado español.

El Ibex 35 cierra la semana en 18.345 puntos, tras subir un 0,38% el viernes, rozando máximos históricos.

Tras coquetear con otro nuevo máximo histórico en los 18.500 puntos, el Ibex 35 ha cerrado el viernes con una subida algo más tenue del 0,38%, rozando los 18.345 enteros, si bien en la semana ha cedido un ligero 0,13%.

Pero, más importante que eso, es que el selectivo español continúa acumulando fuerzas al filo de otro récord histórico de valoración para intentar encarar el verano con más gasolina que nunca.

En lo que llevamos de ejercicio, su revalorización ya casi supone el 6%.

Así cierra el Ibex 35

Cabe recordar que, en formato intradiario, fue el pasado 27 de febrero cuando el selectivo español hizo máximo histórico en los 18.573,80 puntos. Mientras que, si tomamos los cierres diarios como referencia, el pico del Ibex 35 fue el 26 de febrero en los 18.496,60 enteros.

Este viernes, Ferrovial, Aena y Enagás han sido los valores más alcistas en España, con ganancias entre el 2,5% y el 2%, mientras que el farolillo rojo ha sido ArcelorMittal con un -4,6%.

Gracias al avance de las negociaciones en Oriente Medio para apaciguar el conflicto en Irán y, secundariamente, en Líbano, el precio del petróleo lleva varios días relajándose, lo que da aire fresco a las bolsas. El barril europeo de petróleo Brent se intercambia ahora en torno a 93 dólares, y el crudo americano West Texas cotiza a unos 90 dólares el barril.

Además, el dato de empleo publicado en Estados Unidos este viernes ha superado las previsiones, creando el país 172.000 puestos de trabajo.

El clima económico y político global parece algo más benigno que hace unas semanas.

Israel y Líbano han pactado esta semana un alto el fuego, condicionado a que Hezbolá detenga sus ataques contra territorio israelí. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado que el acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana, aunque Washington y Teherán continúan intercambiándose ataques.

Al tiempo, el bloqueo sigue en el estrecho de Ormuz, aunque el tránsito de buques parece incrementarse poco a poco en el enclave estratégico.

Con todo, este viernes las bolsas europeas han mostrado sus dudas de cara al decisivo fin de semana. Madrid y Londres han registrado pequeñas ganancias, pero Fráncfort, París y Milán han retrocedido con ligeras pérdidas que han hecho que el selectivo continental EuroStoxx 50 se haya dejado más de un 0,75%.