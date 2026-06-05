Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 mantiene vivo el importante soporte de los 18.180 puntos

- El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con una subida del 0,55%, situándose en los 18.276,0 puntos que nos permite recuperar gran parte de las caídas de la sesión previa a falta de ver si hoy podemos conseguir cerrar el saldo semanal en positivo.

- Tanto el petróleo Brentcomo el West Texas continúan estables en sus precios, en los 95 y los 93 dólares el barril, respectivamente, lo que implica que se encuentra a la espera de nuevas noticias internacionales.

- El precio del oro sigue imantado a su media móvil de largo plazo sin poder despegarse de ella en los entornos de los 4.450 dólares.

- El par EURUSD continúa presionado a la baja aunque aguanta bien sobre los 1,16 dólares por euro.

- El precio del bitcóin intenta frenar las caídas con la reconquista de los 63.000 dólares.