Cellnex sienta las bases para iniciar un rebote técnico con la mirada puesta en los 29,15 euros

El sector de telecomunicaciones en Europa se considera estratégico y requiere inversiones masivas para no perder relevancia global frente al auge de la inteligencia artificial.

La resistencia en 32,70 euros frenó la subida anterior, tras un avance del 34%, pero la estructura técnica actual favorece expectativas alcistas si supera la media móvil de 50 períodos.

El valor muestra volatilidad, pero mantiene un comportamiento lateral en los últimos meses, permitiendo estrategias de corto plazo.

Cellnex inicia un rebote técnico tras apoyarse en el soporte de 27,64 euros, con la mirada puesta en los 29,15 euros como primer objetivo.

Los inversores operan con cautela ante el estancamiento de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán. Esto se ha sumado a las fuertes caídas sufridas este viernes por las bolsas asiáticas, un retroceso liderado por el sector tecnológico que ha activado una rotación de activos desde la inteligencia artificial hacia sectores más defensivos.

El Ibex 35 buscará mantener gran parte de las ganancias de ayer para optar, en el momento clave de la jornada (a media sesión, cuando conoceremos importantes datos macro provenientes de EEUU), a cerrar la semana en positivo. Analizando los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Cellnex, que suben con determinación en los primeros intercambios.

Europa se enfrenta a un momento crítico donde las infraestructuras de telecomunicaciones han pasado a ser una prioridad política y económica estratégica.

Aunque ya se dispone de tecnologías maduras como la fibra, el 5G y centros de datos para afrontar la revolución estructural y disruptiva de la inteligencia artificial, corre el riesgo de perder relevancia global si no activa de forma urgente inversiones masivas que permitan dotar las redes de la escala, cobertura y densidad necesarias.

Si analizamos los títulos de Cellnex desde el punto de vista técnico, observamos que, desde el último trimestre del ejercicio 2025 y tras haber formado un doble suelo de mercado en la zona de los 24,50 euros por acción, el valor inició una fase de recuperación.

Esta progresión elevó el precio de su cotización hasta alcanzar unos máximos del año durante el pasado mes de febrero en la zona de los 32,70 euros, un movimiento alcista que invitaba a pensar que los títulos de Cellnex podrían seguir subiendo en el corto y medio plazo.

Nada más lejos de la realidad: llegar a esta zona constituyó una resistencia importante y se inició una fase de ajuste que llegó a perder todo lo ganado durante ese tiempo.

El hecho fue muy relevante, ya que los títulos de Cellnex avanzaron durante esos meses casi el 34% de su valor en bolsa, y llegaron a perder también de la misma manera en pocos meses.

La posterior remontada nos ha dejado un interesante tramo alcista desde la zona de los 24,70 hasta los 30,55 euros por acción. Este es el tramo que tendremos en cuenta a la hora de determinar cuáles son los niveles técnicos a vigilar en el valor.

Evolución de las acciones de Cellnex.png Eduardo Bolinches TradingView

Hablar de los títulos de Cellnex es evaluar un activo que durante mucho tiempo ha elevado seriamente su volatilidad, pero que durante los últimos meses mantiene un comportamiento muy lateralizado, lo que nos permite incluso poder trazar algún tipo de estrategia de corto plazo.

Así pues, este proceso de reestructuración técnica también cuenta con la presencia de las medias móviles de corto, medio y largo plazo; algunas de ellas están aguantando el precio, lo cual es un hecho positivo que permite pensar en una fase de rebote técnico.

Para tener claro cuáles son los niveles a considerar a la hora de trazar algún tipo de estrategia alcista en Cellnex que nos permita obtener rentabilidad, trazaremos los correspondientes niveles de retroceso proporcional de Fibonacci al último tramo alcista (es decir, el que va desde los 24,70 a los 30,55 euros por acción).

Esto nos da un soporte clave y contundente en los 27,64 euros, que es exactamente el 50% de este retroceso proporcional. Se trata de una zona de soporte que el valor ya ha conseguido aguantar en dos ocasiones y que podría permitir algún tipo de escape alcista en las próximas jornadas.

Por otro lado, la presencia de la media móvil de 200 períodos ha logrado frenar el deterioro del valor durante las últimas sesiones y ha favorecido que sus acciones puedan dibujar una vela alcista interesante, al menos en los primeros compases de la sesión de hoy.

De esta manera, en la medida en que veamos a Cellnex superar la barrera que supone la media móvil de 50 períodos (que pasa por los 28,55 euros por acción), en ese momento el valor generará una señal de entrada en el lado largo o alcista.

Esto nos permitirá introducir una orden de compra estableciendo un primer objetivo claro y contundente en la siguiente zona de resistencia horizontal, situada en los 29,15 euros, la cual fijaremos como su primer objetivo a corto plazo.

Así, ante cualquier posicionamiento alcista que tomemos en Cellnex, no dejaremos que el precio se vaya por debajo de los mínimos que se marquen en la sesión de hoy, los cuales en estos momentos están situados en los 28,22 euros.

En resumen, la cercanía de un importante soporte permite pensar que Cellnex podría continuar, al menos a corto plazo, con el rebote que se está iniciando.