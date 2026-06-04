Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar un rebote del mercado

Entre los valores destacados para aprovechar un posible rebote, se señalan Santander, Azkoyen, Merlin Properties y Acerinox, todos en momentos técnicos importantes y con niveles específicos de entrada y stop loss.

El Ibex 35 cerró con una caída del 0,53% situándose en los 18.176 puntos, regresando a la parte baja de su rango de cotización.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una caída del 0,53%, situándose en los 18.176,0 puntos que nos devuelve a la parte baja del actual rango de contratación en el que se viene moviendo el selectivo español y ahora toca ver si es capaz de reaccionar al alza.

En Wall Street también vimos correcciones generalizadas y de manera más contundente de lo habitual tras varias sesiones consecutivas marcando nuevos máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,950 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Entramos en el valor al cierre en los 16,22 euros viendo que iba a confirmar cierre por encima de los 16,10 euros y colocamos un stop loss inicial en los 15,43 euros en base cierres.