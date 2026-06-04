Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde la batalla por romper resistencias
La resistencia de los 18.400 puntos nos devuelve de nuevo a la parte baja del canal en donde la clave está en el soporte de los 18.080 puntos.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una caída del 0,53%, situándose en los 18.176,0 puntos que nos devuelve a la parte baja del actual rango de contratación en el que se viene moviendo el selectivo español y ahora toca ver si es capaz de reaccionar al alza.
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, parece que quiere estabilizarse en torno a los 97 dólares a la espera de ver si hay avances en la firma de paz en Oriente Medio.
- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.
- El oro no puede recuperar los 4.500 dólares, pero se mantiene estable por encima de la media móvil de largo plazo que actúa como zona de soporte pasando por los 4.428,5 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, reacciona al alza tras caer casi hasta los 61.300 dólares.
-
Japón pide decisiones de política al Banco de Japón
El Secretario Jefe de Gabinete, Minoru Kihara, ha dicho que "el gobierno espera que el Banco de Japón implemente una política monetaria adecuada, en estrecha coordinación con el gobierno, para lograr una inflación del 2% sostenible impulsada por el crecimiento salarial".
Preguntado sobre las recientes declaraciones del gobernador Ueda, Kihara se negó a comentar detalles y dijo que el gobierno y el BOJ han mantenido—y seguirán manteniendo—una comunicación plena, citando la reunión del mes pasado entre Ueda y el primer ministro Takaichi.
Él reiteró que las herramientas específicas de política monetaria son para que el BOJ decida, reafirmando la postura de larga data del gobierno.
-
Donald Trump dice a sus asesores que no reanudará la guerra total contra Irán a menos que mueran soldados estadounidenses
Los repetidos ataques de Teherán aumentan la presión sobre el presidente y siembran dudas sobre la viabilidad a largo plazo del alto el fuego.
El presidente Trump ha dicho en privado a sus asesores que consideraría poner fin al alto el fuego con Irán si Teherán mata a soldados estadounidenses, según informaron funcionarios estadounidenses, insistiendo en que la pausa de varias semanas en los ataques aéreos se mantiene intacta a pesar de la constante sucesión de escaramuzas violentas.
La reticencia del presidente a reavivar la guerra sugiere que podría estar dispuesto a soportar pequeños brotes de violencia durante semanas, o incluso meses, para evitar un conflicto más amplio en Oriente Medio.
-
Claves para la sesión de hoy