Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 pierde la batalla por romper resistencias

- El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una caída del 0,53%, situándose en los 18.176,0 puntos que nos devuelve a la parte baja del actual rango de contratación en el que se viene moviendo el selectivo español y ahora toca ver si es capaz de reaccionar al alza.

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, parece que quiere estabilizarse en torno a los 97 dólares a la espera de ver si hay avances en la firma de paz en Oriente Medio.

- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.

- El oro no puede recuperar los 4.500 dólares, pero se mantiene estable por encima de la media móvil de largo plazo que actúa como zona de soporte pasando por los 4.428,5 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, reacciona al alza tras caer casi hasta los 61.300 dólares.