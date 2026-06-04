ACS consolida su presencia en dos de los principales selectivos europeos: Hochtief entrará al Dax alemán

La entrada de Hochtief en el Dax refuerza la posición global y el liderazgo de ACS en el sector de infraestructuras y construcción.

Con esta incorporación, ACS consolida su presencia en dos de los principales índices de Europa: el Ibex 35 y el Dax alemán.

Las acciones de Hochtief han subido un 50% en lo que va de año, impulsando su acceso al Dax tras la revisión trimestral del índice.

Hochtief, filial alemana de ACS, entrará en el principal selectivo bursátil de Alemania, el Dax, sustituyendo a Porsche.

Día de celebración para el grupo ACS. Hochtief, constructora alemana perteneciente a la multinacional de infraestructuras, confirma que sus acciones escalarán al principal selectivo de la Bolsa de Fráncfort, el Dax.

La incorporación de Hochtief al Dax confirma las últimas previsiones de los expertos sobre los cambios en el índice alemán. Los analistas de Deutsche Bank ya situaron a la compañía como una de las favoritas para entrar al selectivo.

Además, el banco había resaltado el buen rendimiento bursátil de la compañía, cuyas acciones han repuntado un 50% en lo que va de año. Los títulos de la constructora sustituirán a las acciones de Porsche, según informa MarketScreener.

Los cambios en el selectivo alemán llegan tras la revisión trimestral de valores del ISS Stoxx, filial de Deutsche Börse. La modificación y entrada de Hochtief en el Dax se hará efectiva el próximo 22 de junio.

Con esta entrada, el grupo ACS consolida su presencia en dos de los principales índices bursátiles europeos: el Ibex 35 y el Dax alemán.

Para la compañía, la noticia supone el reflejo de la solidez de la presencia global de Hochtief, así como su liderazgo en sectores de alto crecimiento y su capacidad para ejecutar proyectos complejos que dan forma al futuro.

Asimismo, la noticia refuerza la globalidad del grupo ACS, así como supone un nuevo hito para la trayectoria del gigante de construcción e infraestructuras.