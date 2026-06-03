Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar una continuidad de la reacción alcista

El Ibex 35 cerró la sesión del martes con una subida del 0,48%, situándose en los 18.272,0 puntos recuperando una parte de la caída de la sesión previa y dejándonos un inside day que habrá que vigilar para ver si rompe los 18.388 puntos para darle continuidad.

En Wall Street seguimos de fiesta alcista marcando nuevos máximos históricos en todos sus índices con la excepción del Russell 2000 que recupera la pérdida de las dos sesiones previas.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

- Santander: Vamos a entrar en el valor si vemos que se hace de cara al cierre con los 11 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 10,57 euros en base cierres.



- Azkoyen: Cerró en 11,90 euros y estamos dentro desde los 10,25 euros. Mantenemos nuestro stop loss en los 10,98 euros en base cierres.



- Merlin Properties: El valor ha marcado un nuevo máximo, pero no ha podido mantenerlo en base cierres por lo que vamos a estar atentos para entrar si vemos que de cara al cierre se hace con los 15,40 euros colocando un stop loss en los 14,75 euros en base cierres.



- Acerinox: Vamos a entrar en el valor si vemos que hoy cierra por encima de los 16,10 euros y colocaremos un stop loss inicial en los 15,43 euros en base cierres.