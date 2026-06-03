Inditex: el escenario de reactivación alcista tomará cuerpo tras superar los 55,50 euros

Se recomienda mantener posiciones si ya se es accionista y considerar compras solo tras confirmar cierres sostenidos por encima de los 55,50 euros por acción.

El valor se encuentra en un rango lateral entre 48 y 54 euros, pero intenta resolver al alza; la superación de los 55,50 euros en cierre sería clave para consolidar la tendencia alcista.

Inditex ha cerrado el primer trimestre con un beneficio neto de 1.375 millones de euros, un 5,4% más que el año anterior, y propone un dividendo de 1,75 euros por acción.

El optimismo por la inteligencia artificial ha impulsado a las bolsas mundiales a batir récords, aunque la racha alcista se ve frenada por el encarecimiento del petróleo tras estancarse las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Esta reactivación del conflicto en el golfo Pérsico aleja la posibilidad de reabrir el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el Ibex 35, que parte hoy miércoles desde los 18.272 puntos, tendrá una nueva oportunidad para volver a buscar los 18.500 puntos. De entre los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Inditex tras la presentación de sus resultados.

Inditex cerró el primer trimestre del año con un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. Este impulso se debió a un sólido incremento de las ventas, que alcanzaron los 8.750 millones de euros (un 5,8% más, o un 8,8% a tipo de cambio constante).

Tras estos resultados, la compañía propondrá el reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo al ejercicio 2025.

En el plano operativo, el gigante de la moda mostró una evolución positiva en todos sus márgenes: el EBITDA creció un 7,3% hasta los 2.568 millones de euros, mientras que el EBIT avanzó un 7,0%. Además, el beneficio antes de impuestos se situó en 1.762 millones de euros, consolidando un margen sobre ventas del 20,1%.

Si nos centramos en el riguroso análisis técnico de los títulos de Inditex, deberemos prestar especial atención a lo que ha ocurrido en su gráfico desde agosto de 2025 en la zona próxima a los 40 euros por acción, tras haber dibujado una figura de doble suelo de mercado muy interesante.

El valor comenzó a dibujar una pauta y secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha permitido a la textil gallega abrir dos importantes huecos al alza: el primero en la zona de los 41,21 euros y el segundo en los 50,13 euros por acción.

Este comportamiento técnico tan alcista llevó a la textil gallega a buscar y marcar máximos históricos durante el pasado mes de febrero, en formato intradiario, en la zona de los 57,29 euros.

Con una tendencia de medio y largo plazo alcista hasta ese momento, Inditex comenzó una fase de ajuste correctivo que también dejó abierto un hueco a la baja con origen en la zona de los 55,86 euros, y que terminó por formar un doble suelo de mercado en los 48 euros por acción.

Evolución de las acciones de Inditex Eduardo Bolinches TradingView

Si tenemos en cuenta lo ocurrido desde el pasado mes de marzo, observaremos un comportamiento muy lateralizado, concretamente desde esos 48 euros hasta cerca de los 54 euros por acción.

Este comportamiento constituye una dinámica de movimiento que ha estado vigente durante los últimos tres meses, y que ahora mismo el valor trata de resolver al alza. Si lo consigue, y de hecho así lo está haciendo en la sesión de hoy, su aspecto técnico mejorará sensiblemente.

Además, si analizamos la última gran fase de ajuste desde máximos históricos hasta la formación del doble suelo en los 48 euros, veremos que Inditex ha chocado en varias ocasiones ante la zona de esos 54 euros por acción, que constituyen el 61,8% de Fibonacci de todo el proceso bajista anterior, es decir, una importante resistencia técnica.

De esta manera, Inditex se encuentra buscando la resolución al alza de una zona de resistencia importantísima que permitiría al valor, en primer lugar, cerrar el hueco bajista generado durante el pasado mes de febrero y, posteriormente, poder alcanzar los máximos históricos también de ese mes.

En la sesión de hoy, Inditex ha abierto un hueco importante al alza que planta al valor frente a la resistencia de los 55,40 euros por acción, cuya superación en niveles de cierre daría paso a una continuidad del movimiento alcista de rebote que viene experimentando la textil desde las últimas semanas.

Así pues, si ya se tienen títulos de Inditex en cartera, lo más aconsejable es mantener posiciones, a menos que el valor vuelva a perder la zona de los 54 euros, en cuyo caso volveríamos al rango lateralizado y la probabilidad de acometer nuevos descensos aumentaría de forma significativa.

Si no somos accionistas de Inditex, solamente la superación de la zona de los 55,50 euros por título en niveles de dos cierres diarios consecutivos (o uno semanal por encima de esa zona) invitaría a iniciar la toma de posiciones mediante la introducción de una orden de compra, aunque como mucho por un tercio de lo que normalmente destinamos a un valor de estas características.

Para ello, se establecería un primer objetivo en los 57,25 euros y una orden de protección que no vaya más allá de un giro o vuelta que pueda producirse a la contra de más del 3%.