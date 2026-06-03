Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Las caídas europeas arrastran al Ibex 35 (-0,5%) y pierde los 18.200 lastrado por la banca
El crudo repunta por tercer día consecutivo y se mantiene por encima de los 95 dólares por barril.
LAS CLAVES
- 17:41 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 El sector servicios de EE. UU. bate previsiones
- 15:45 El sector servicios de EE. UU. frena su ritmo en mayo
- 14:15 El empleo privado en EE. UU. supera las expectativas en mayo
- 09:59 Analizamos el comportamiento de las acciones de Inditex
- 09:08 Así abre el Ibex 35
- 08:50 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:12 Niveles operativos de los valores que componen el Ibex 35
- 07:48 Inditex gana 1.375 millones de euros en su primer trimestre fiscal
- 07:31 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 ha terminado la sesión en negativo tras cotizar en verde -en contra de la tendencia europea- durante gran parte de la jornada. En concreto, el principal selectivo español ha caído un 0,53%, hasta los 18.254,35 puntos. Los máximos históricos del selectivo nacional están en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.
- Los bancos del Ibex 35 han terminado la sesión a la cola de la tabla de valores.
- Inditex ganó 1.375 millones de euros en el primer trimestre del año. El gigante textil batió récords de ventas y alcanzó los 8.750 millones de euros. Sus acciones han repuntado un 1,48% tras llegar a subir más de un 5% durante la sesión.
- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de rojo. El Dax alemán ha caído un 1,25%; el Cac francés, un 0,71%; el FTSE 100 británico, un 0,48% y el FTSE Mib italiano, un 1,01%.
- Wall Street sigue la estela europea. Las pérdidas protagonizan la sesión en la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones cede un 0,86%; el S&P 500, un 0,56% y el Nasdaq Composite, un 0,79% .
- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 2,1%, hasta los 97,98 dólares por barril.
- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, calca el movimiento y sube un 2,34%, hasta los 95,91 dólares por barril.
- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha accedido a no tener armas nucleares. Esta era una de las cláusulas clave para Estados Unidos de cara a alcanzar un acuerdo de paz.
- Trump confirma que el ayatolá iraní está involucrado en las negociaciones con EEUU, que en principio estaban bloqueadas después de que Irán detuviese el intercambio de mensajes con Washington este lunes como respuesta a los ataques israelíes en Líbano.
- Donald Trump, aseguró en la víspera haber frenado un ataque de Israel en Beirut. La agencia Axios recoge que Trump habría llamado a Netanyahu para frenar la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano y, en dicha llamada, le habría dicho que está "jodidamente loco". El mismo presidente estadounidense ha reconocido esta conversación.
- El presidente de EEUU declaró en una entrevista para ABC News que el acuerdo de paz podría llegar la próxima semana. Este miércoles sentenciaba que la situación en Irán avanza "rápidamente" y dice que "será muy buena".
- Mientras tanto, las ofensivas entre ambos países siguen. Irán y Estados Unidos siguen intercambiándose ataques, los últimos, esta madrugada.
- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.
- El oro no puede mantener los 4.500 dólares y vuelve a colocarse por debajo de dicho nivel con los ojos puestos en la media móvil de largo plazo como zona de soporte pasando por los 4.422 dólares.
- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta levantarse de la paliza recibida desde el inicio de la semana en la que acumula una caída del 8,83%.
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Así cierra el Ibex 35
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Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de clara "ida y vuelta" en el parqué madrileño. El Ibex 35 arrancó la sesión con un marcado optimismo, acometiendo durante la primera mitad de la mañana unas alzas que llegaron a ser muy interesantes y que hicieron amagar al selectivo con consolidar cotas superiores. Sin embargo, el impulso alcista inicial se truncó antes de llegar al ecuador de la jornada.
Desde media mañana, la presión vendedora comenzó a ganar terreno de forma paulatina, llegando a neutralizar por completo las ganancias matinales. A media tarde, el giro bajista se intensificó con fuerza, llevando al índice a presionar los 18.200 puntos.
En estos instantes, el selectivo español cotiza en los 18.207 puntos, lo que supone una caída del 0,35%.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (2,62%), Inditex (+2,16%) y ACS (+1,51%).
Los valores más penalizados están siendo: Amadeus (-3,20%), BBVA (-1,78%) y Grifols (-1,67%).
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Bessent (Tesoro de EE. UU.) se reúne con firmas de IA y promete bajar el déficit al 4%
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, desveló encuentros en San Francisco con los laboratorios de IA (LLM).
Sobre la macroeconomía, reconoció un problema de gasto y crecimiento, pero fijó como meta reducir la ratio déficit/PIB por debajo del 4% al cierre de su mandato.
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El euro encadena tres sesiones consecutivas de caídas
La moneda única prolonga su racha bajista por tercera sesión consecutiva en su cruce contra el billete verde.
El par flaquea tras chocar de frente con la resistencia técnica que ejercen sus tres medias móviles más representativas; el rechazo en la media móvil de corto plazo ha acelerado las ventas, forzando un descenso del 0,22% que deja al euro por debajo de la cota psicológica de los 1,16 dólares.
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Los inventarios de crudo en EE. UU. se desploman
Fuerte contracción de las reservas de oro negro en Estados Unidos. Los inventarios de petróleo crudo de la AIE registraron una severa caída de 7,974 millones de barriles en la última semana, pulverizando la previsión del consenso que anticipaba un retroceso moderado de 2,900 millones. Por su parte, los inventarios en el centro de distribución de Cushing sufrieron un descenso de 0,583 millones de barriles, mitigando la fuerte caída de 2,794 millones del registro anterior.
Este fuerte drenaje de las reservas llega en un momento de máxima sensibilidad para el mercado energético, añadiendo presión alcista a un crudo que ya vigila de cerca la zona de los 95 dólares.
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El Ibex 35 claudica ante la presión bajista y se gira al terreno negativo
El selectivo español cede finalmente ante el empuje de las posiciones cortas y perfora los mínimos de la sesión, alejándose definitivamente de la cota de los 18.300 puntos.
Los bajistas logran revertir las leves ganancias iniciales y arrastran al índice hacia el terreno negativo, registrando en estos momentos una caída del 0,12%.
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Fuerte repunte de la industria en EE. UU.
El sector manufacturero estadounidense muestra una notable fortaleza con un incremento del 4,8% en los pedidos de fábrica durante el mes de abril.
El dato no solo supera el 4,6% que proyectaba el consenso de los analistas, sino que acelera con contundencia frente a la expansión del 1,8% registrada en el informe previo, consolidando las buenas sensaciones en la actividad industrial del país.
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Sector servicios de EE. UU. sufre destrucción de empleo pero los precios se disparan en mayo
Doble lectura macroeconómica en la mayor economía del mundo. Por un lado, la creación de puestos en el sector servicios sigue en terreno de contracción al caer el indicador de empleo ISM al 47,9, empeorando ligeramente el 48,0 esperado.
Por otro, las presiones inflacionistas se recrudecen con fuerza: el índice de precios pagados escaló hasta los 71,3 puntos, superando ampliamente los 70,7 estimados y sembrando dudas sobre los próximos pasos de la Fed.
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El sector servicios de EE. UU. bate previsiones
El índice ISM no manufacturero arrojó una sólida lectura de 54,5 puntos en mayo, superando con creces los 53,7 que estimaban los analistas y acelerando el ritmo frente al 53,6 del registro previo.
El dato confirma la robustez y el dinamismo de la mayor parte de la economía estadounidense, contrastando con la debilidad mostrada por los indicadores de S&P Global publicados minutos antes.
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Esquivamos el rojo por la mínima
El selectivo español cotiza con un leve avance del 0,09% tras flirtear de forma efímera con las pérdidas.
Pese a salvar el tipo, los bajistas retienen el control del mercado dibujando una clara secuencia de máximos y mínimos decrecientes desde media mañana que frena cualquier intento de reacción alcista.
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El PMI compuesto de EE. UU. se desacelera
La actividad conjunta de la industria y los servicios en Estados Unidos perdió tracción en mayo, situando el indicador PMI compuesto en los 51,5 puntos.
El dato definitivo se queda por debajo de los 51,7 puntos que estimaba el consenso de los analistas, confirmando una moderación del crecimiento económico general.
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El sector servicios de EE. UU. frena su ritmo en mayo
La actividad del sector terciario estadounidense ralentizó su expansión en mayo al situarse su indicador PMI en los 50,7 puntos.
El dato definitivo empeora las expectativas del mercado, que preveía repetir el 50,9 de la lectura preliminar, reflejando un enfriamiento de la mayor economía del mundo mayor del esperado.
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Así abre Wall Street
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El Ibex 35 espera la apertura americana sin demasiadas fuerzas para despegar
El selectivo español defiende la cota de los 18.300 puntos con un avance del 0,25% poco antes de la apertura americana.
El sólido empuje de Inditex (+3,70%), Cellnex y Repsol logra neutralizar el lastre de Grifols (-1,45%) y Amadeus, manteniendo el índice a flote pero sin catalizadores para consolidar el rebote.
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Los futuros de Wall Street contienen el aliento
El mercado estadounidense mantiene la cautela antes de la apertura oficial, con los principales futuros anticipando caídas muy moderadas.
El índice tecnológico Nasdaq 100 se convierte en la única excepción de la preapertura al registrar un tímido avance del 0,03%, intentando sostener el tipo frente al sesgo bajista del resto de plazas.
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Resumen a media sesión
Los alcistas del Ibex 35 logran reaccionar y superar la cota de los 18.300 puntos. En una jornada de signo mixto para los principales índices del Viejo Continente, el selectivo madrileño se desmarca y destaca como el único que cotiza con ganancias en estos momentos.
Mientras tanto, en Wall Street, los futuros americanos vienen mixtos y sin una dirección clara, a la espera de la apertura oficial del mercado estadounidense.
En el mercado de materias primas, el petróleo sube con fuerza y roza ya los 98 dólares por barril en el caso del Brent, el crudo de referencia en Europa. Por el contrario, los metales preciosos pierden algo de terreno, con caídas ligeras tanto en la onza de oro como en la plata.
Por último, en el sector de los activos digitales, Bitcoin cotiza en verde con una subida del 0,48%, mientras que en el mercado de divisas, el euro frente al dólar plantea batalla y busca consolidarse en la zona de los 1,16.
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El Ibex 35 se aferra en positivo por la mínima
El selectivo español es incapaz de reconquistar la cota psicológica clave tras la última embestida de las posiciones cortas.
El índice frena su sangría a las puertas del terreno negativo y aguanta con un leve avance del 0,09%, reflejando la extrema debilidad de los compradores.
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Canadá sufre una inesperada contracción en el primer trimestre
La economía canadiense retrocedió un 0,5% en los tres primeros meses del año, un dato considerablemente peor del 0,3% de crecimiento que estimaba el consenso del mercado.
El registro acentúa la debilidad de la actividad económica frente al trimestre anterior, que ya se situaba en una contracción del 0,3%.
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Los bajistas amenazan con arrastrar al Ibex 35 al terreno negativo
La presión de las posiciones cortas termina por romper el soporte clave del selectivo español, reduciendo sus ganancias a tan solo 17 puntos.
El índice cotiza al filo de las pérdidas intradía y se enfrenta al riesgo inminente de entrar en números rojos en los próximos minutos si los compradores no logran frenar el ataque vendedor.
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El empleo privado en EE. UU. supera las expectativas en mayo
El informe de empleo no agrícola de la consultora ADP revela la creación de 122.000 puestos de trabajo en el sector privado durante mayo, mejorando la previsión del mercado que se situaba en 118.000.
El dato muestra la resistencia del mercado laboral estadounidense frente al registro anterior, revisado a la baja en los 109.000 empleos.