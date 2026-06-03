Ibex 35, la bolsa en directo hoy | Las caídas europeas arrastran al Ibex 35 (-0,5%) y pierde los 18.200 lastrado por la banca

- El Ibex 35 ha terminado la sesión en negativo tras cotizar en verde -en contra de la tendencia europea- durante gran parte de la jornada. En concreto, el principal selectivo español ha caído un 0,53%, hasta los 18.254,35 puntos. Los máximos históricos del selectivo nacional están en los 18.496,6 puntos registrados al término de la sesión del pasado 26 de febrero.

- Los bancos del Ibex 35 han terminado la sesión a la cola de la tabla de valores.

- Inditex ganó 1.375 millones de euros en el primer trimestre del año. El gigante textil batió récords de ventas y alcanzó los 8.750 millones de euros. Sus acciones han repuntado un 1,48% tras llegar a subir más de un 5% durante la sesión.

- Las principales bolsas europeas terminan la jornada teñidas de rojo. El Dax alemán ha caído un 1,25%; el Cac francés, un 0,71%; el FTSE 100 británico, un 0,48% y el FTSE Mib italiano, un 1,01%.

- Wall Street sigue la estela europea. Las pérdidas protagonizan la sesión en la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones cede un 0,86%; el S&P 500, un 0,56% y el Nasdaq Composite, un 0,79% .

- El petróleo Brent, de referencia en Europa, repunta un 2,1%, hasta los 97,98 dólares por barril.

- El West Texas Intermediate, el crudo estadounidense, calca el movimiento y sube un 2,34%, hasta los 95,91 dólares por barril.

- Los inversores siguen pendientes de las noticias que llegan desde Oriente Próximo.

- El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que Irán ha accedido a no tener armas nucleares. Esta era una de las cláusulas clave para Estados Unidos de cara a alcanzar un acuerdo de paz.

- Trump confirma que el ayatolá iraní está involucrado en las negociaciones con EEUU, que en principio estaban bloqueadas después de que Irán detuviese el intercambio de mensajes con Washington este lunes como respuesta a los ataques israelíes en Líbano.

- Donald Trump, aseguró en la víspera haber frenado un ataque de Israel en Beirut. La agencia Axios recoge que Trump habría llamado a Netanyahu para frenar la escalada en la ofensiva israelí contra Líbano y, en dicha llamada, le habría dicho que está "jodidamente loco". El mismo presidente estadounidense ha reconocido esta conversación.

- El presidente de EEUU declaró en una entrevista para ABC News que el acuerdo de paz podría llegar la próxima semana. Este miércoles sentenciaba que la situación en Irán avanza "rápidamente" y dice que "será muy buena".

- Mientras tanto, las ofensivas entre ambos países siguen. Irán y Estados Unidos siguen intercambiándose ataques, los últimos, esta madrugada.

- El euro se encuentra plano y atrapado entre la zona de los 1,16 dólares por la parte inferior y los 1,166 dólares por la parte superior a la espera de nuevos alicientes para salir de ella.

- El oro no puede mantener los 4.500 dólares y vuelve a colocarse por debajo de dicho nivel con los ojos puestos en la media móvil de largo plazo como zona de soporte pasando por los 4.422 dólares.

- El bitcoin, la principal criptodivisa del mundo, intenta levantarse de la paliza recibida desde el inicio de la semana en la que acumula una caída del 8,83%.