Victoria's Secret vuela un 45% en la Bolsa de Nueva York tras abandonar las pérdidas y ganar 47,7 M en el primer trimestre

El mercado norteamericano sigue siendo clave, con un crecimiento del 11,3%, y las ventas internacionales casi se duplicaron en el primer trimestre.

La compañía mejoró sus previsiones anuales, esperando ventas netas entre 7.030 y 7.130 millones de dólares y un beneficio operativo entre 550 y 580 millones.

La firma logró ventas netas de 1.560 millones de dólares, un 15,3% más que en el mismo periodo del año anterior, y un beneficio operativo un 23,4% superior.

Las acciones de Victoria's Secret subieron casi un 45% en Wall Street tras anunciar ganancias netas de 47,7 millones de dólares en el primer trimestre.

Las acciones de Victoria's Secret volaban tras la apertura de la Bolsa de Nueva York este martes. La compañía se disparaba casi un 45% en Wall Street tras presentar sus resultados del primer trimestre del año, terminado en el pasado 2 de mayo. Los títulos de la firma de lencería -que cerraron en la sesión anterior en los 54,3 dólares- alcanzaban los 78 dólares tras el repunte.

El rebote bursátil llega después de que la firma haya anunciado un beneficio neto atribuido de 47,7 millones de dólares (41 millones de euros) en el primer trimestre del año. Los buenos resultados han superado las previsiones de la compañía, que hace un año firmaba pérdidas de algo más de 1,5 millones de dólares (1,2 millones de euros) en el mismo periodo.

En la misma línea, las ventas netas de la empresa alcanzaron los 1.560 millones de dólares (1.340 millones de euros), un 15,3% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y el beneficio operativo registró un resultado de 585 millones de dólares (500 millones de euros), un 23,4% superior.

La consejera delegada de la firma, Hillary Super, ha destacado el buen comienzo de año que ha tenido Victoria's Secret, "superamos las previsiones de ingresos y beneficios y manteniendo el impulso que generamos en la segunda mitad del año pasado"

Además, la CEO de la compañía ha valorado que lograron un crecimiento de ventas de dos dígitos enVictoria's Secret, PINK y Beauty, así como su cuarto trimestre consecutivo de crecimiento comparable positivo.

El mercado norteamericano continúa siendo el más importante para las ventas de la marca, con un incremento interanual del 11,3%. Mientras, la compañía casi ha doblado sus ventas en este primer periodo del año en su negocio internacional.

En este sentido, la compañía de lencería ha revisado al alza las previsiones para el ejercicio completo, situando las ventas netas entre los 7.030 y 7.130 millones de dólares (entre 6.030 y 6.120 millones de euros) y el rango de beneficio operativo entre los 550 y 580 millones de dólares (472 y 500 millones de euros), frente a los 403 millones de dólares (345 millones de euros) anotados en el ejercicio anterior.

En el último año, las acciones de Victoria's Secret han repuntado un 260%, en un momento marcado por la implementación del plan de recuperación de la consejera delegada -llegada en agosto de 2024- para mejorar el desempeño de la marca de lencería.

"Estos resultados reflejan el progreso que estamos logrando en nuestra estrategia, a medida que continuamos fortaleciendo la conexión con nuestros clientes, generando interés en la marca e impulsando un crecimiento sostenible a largo plazo", ha señalado Hillary Super.